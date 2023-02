Energieeinsparung im Fokus

Speyer. Mit über 50 Ausstellern ist das Maximum im Technik Museum Speyer bei der Bau- und Immobilienmesse „mein Zuhause!“ erreicht. Zu schätzen wussten die Besucher am Wochenende das breitgefächerte Angebot. Schon der Samstag bescherte den Anbietern viel Kundenkontakt. Der Beratungsbedarf war vor allem in einem Bereich immens hoch.

„Der Beratungsbedarf zum Thema Energie ist im Moment gerade sehr groß“, hatte Svenja Munz bei ersten Rundgängen in der Halle festgestellt. Als Projektleiterin der Firma Mattfeldt und Sänger, die die Messe ausrichtet, war sie im permanenten Austausch mit den Unternehmensvertretern. „Gerade in Speyer gibt es viele Firmen, die Angebote rund um Energieeinsparung bedienen“, sagte Munz.

Mit sehr gezielten Fragen und konkreten Anliegen kamen die Besucher zur Bau- und Immobilienmesse, fügte die Projektleiterin an. Das bestätigten die Anwesenden aus den einzelnen Betrieben aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

„Die Leute zeigen viel Interesse an den Angeboten, sind aber auch vorinformiert“, berichtete Andreas Wojatschek. 1996 hat er den Meisterbetrieb Heizung-Expert mit seinem Ausbildungskollegen Christian Ochs in Ketsch gegründet. Schon 2006 wurden die Wärmepumpen ins Sortiment aufgenommen. Ein großes Vorwissen, gepaart mit selektiven Fragen, sprach Wojatschek den Messebesuchern zu. „Wir müssen ihnen Hilfestellung geben“, unterstrich der Fachmann, der schon am Samstag zufrieden mit der Resonanz war.

Schimmel als Reiztema

Die fehlte Volker Kissel ebenso wenig. Er bewegte sich nicht auf dem Feld erneuerbarer Energien, jedoch auf einem Parkett, auf dem viele Verbraucher ausrutschen: Schimmel in der Wohnung. „Es gibt viel Beratungsbedarf“, weiß Kissel aus Erfahrung. Er ist Sachverständiger eines zertifizierten Fachbetriebs für die Pfalz und die Rhein-Neckar-Region. „Schimmel ist ein Reizthema“, erzählte Kissel und wagte eine Prognose: „Wenn die Energiepreise weiter steigen und die Leute zuhause aufgrund der Kosten weniger heizen können, wird das Problem zunehmen.“

Aufklärungsarbeit betrieb auch Jens Palme mit seinem Team von Argisol. Mit Polystorol-Hartschaum soll sich das Energiesparen zuhause auf Dauer auszahlen. Das Rohmaterial Neopor wird in der BASF SE hergestellt und kostet laut Palme zehn Prozent mehr in der Herstellung. „Das möchte keiner zahlen“, ließ er wissen. Lukrativ werde es jedoch im Nachhinein, denn am Beispiel einer 90-Quadratmeter-Wohnung sprach er von jährlichen Heizkosten von gerade mal 20 Euro.

Zufrieden war Palme mit den Nachfragen bei der Bau- und Immobilienmesse. „Wir haben sehr viel Publikumsverkehr. Im Vergleich zu anderen Veranstaltungen kommen hierher Leute, die wirklich was vorhaben und sich nicht einfach die Taschen vollmachen wollen“, unterstrich der Projektmanager.

Messen wie die im Technik Museum hielt niemand für veraltet. „Gerade aufgrund von Corona sind Messen diskussionswürdig geworden“, warf Wojatschek ein. Das Internet sei die Quelle schlechthin auf der Suche nach Informationen geworden. Die Entwicklung sah Kissel ebenfalls. Rückläufig sei das Internetgeschäft allerdings wieder. „Der persönliche Kontakt ist wichtig“, stellte er heraus.

Die Meinung teilte Palme uneingeschränkt. „Für uns ist die Messe der beste Kundenkontakt. Die Menschen müssen den Rohstoff fühlen“, machte er darauf aufmerksam, dass der Unterschied zu herkömmlichen Materialien im wahren Wortsinn „begriffen“ werden muss. Über alle Altersklassen hinweg reichte das Interesse bei der Zwei-Tages-Veranstaltung, die zum dritten Mal im Technik Museum stattfand.

Großes Interesse an Vorträgen

Diese Mischung der Informationen für große Bauvorhaben und kleine Veränderungen im Eigenheim kam an bei den Anwesenden. Von Raumdesign bis Fliegengitter, von Licht- und Spanndecken bis zum Wasserenthärter reichte die Spannbreite.

Durchweg voll besetzte waren die Stuhlreihen in einem separaten Vortragsbereich. Beleuchtet wurden viele Bereiche, vom Leben und Wohnen im Alter über Klimaschutz im Alltag, Einbruchschutz oder der Weg zur individuellen Photovoltaikanlage. Als unabhängige Energieberater waren außerdem Vertreter der EnergieAgentur Speyer-Neustadt/Südpfalz vor Ort, die zum Einsatz von regenerativen Energietechniken – insbesondere bei der Sanierung im Altbau – aufklärten.

Der Vorsitzende der EnergieAgentur, Hans-Joachim Ritter, hatte die Bau- und Immobilienmesse am Samstagmorgen gemeinsam mit der Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler eröffnet und dabei auf die Notwendigkeit der Information über erneuerbare Energien im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Zukunftssicherung hingewiesen.

