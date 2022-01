Von Susanne Kühner

Gefüllte Cafés und Restaurants, Bewegung auf den Straßen in der Innenstadt, Tüten voller reduzierter Waren und Ergebnisse eingelöster Gutscheine: Der Dreikönigstag in Speyer knüpfte nicht nur ein wenig an die Zeiten vor Corona, sondern auch vor die Sperrung der Rheinbrücke an.

„Ich war jetzt seit über zwei Jahren nicht mehr in Speyer“, verriet Maria Münzer. Die

...