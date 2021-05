Erde von Schlachtfeldern und Gräbern beigesetzt

Speyer. Zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges laden die Dompfarrei Pax Christi und die Ortsgruppe der gleichnamigen internationalen Katholischen Friedensbewegung am nächsten Samstag, 8. Mai, zu einer Online-Veranstaltung mit einem Vortrag zu einem überraschenden Fund in der Friedenskirche St. Bernhard und einem Gottesdienst mit dem Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, Präsident der internationalen Friedensbewegung Pax Christi, ein.

Um 16.30 Uhr hält Pastoralreferent und Historiker Dr. Markus Lamm einen Vortrag über eine besondere Geschichte im Zusammenhang mit der Friedenskirche St. Bernhard. Im Jahr 1956 wurde der Pax-Christi-Kapelle, die sich in der Krypta unter dem Altarraum von St. Bernhard befindet, eine Eichenholzkiste mit Erde aus nordfranzösischen Schlachtfeldern gewidmet.

In sieben Säckchen werden in ihr Schlachtfeld- und Graberden von Orten des Ersten und Zweiten Weltkrieges aufbewahrt, die erinnern, gedenken und vor allem mahnen sollen, dass Krieg immer für unendliches Leid steht. Diese Kiste wurde ihrem Wert und ihrer Bedeutung angemessen in die Pax-Christi-Kapelle verbracht, dort aber nie beigesetzt, wie es mit den anderen Erden und Gedenkstücken aus verschiedenen Kontinenten, die meist von Kriegs- und Schreckensorten stammen, geschehen ist. Sie stand unbemerkt in einer Ecke der Sakristei von St. Bernhard. Erst vor Kurzem wurde durch Recherchen mehr darüber herausgefunden, berichtet Markus Lamm.

Gedenken an Prälat Henrich

Um 18 Uhr feiert der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, der auch Präsident der internationalen Friedensbewegung Pax Christi ist, in der Kirche St. Bernhard einen Gottesdienst und setzt die wiedergefundene Erde bei. Da die Möglichkeiten, sie in den Wandnischen der Pax-Christi-Kapelle beizusetzen, ausgeschöpft sind, wird Bischof Kohlgraf die Erde im Vorraum in einer besonders gestalteten Stele in einer Nische bestatten.

Die Messe, die von Mitgliedern der Dompfarrei Pax Christi und der Friedensbewegung Pax Christi mitgestaltet wird, und der Vortrag werden aufgrund der Corona-Situation als Livestream übertragen. Im Gottesdienst wird auch Prälat Alfons Henrich gedacht. Er war bis zu seinem Tod der geistliche Begleiter der Friedensbewegung Pax Christi im Bistum Speyer. is

Info: Link zum Youtube-Chanel der Dompfarrei Pax Christi: https://www.youtube.com/channel/UCr_3d_ZgdgmwgWz33U4RH1Q

