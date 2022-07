Erfolgreiche Tagesmütter

Speyer. Frauen aus Speyer und Umgebung haben den Qualifizierungskurs für Kindertagespflegepersonen des Kinderschutzbundes Speyer erfolgreich in diesem Jahr abgeschlossen. Christel Koch, Vorsitzende des Kinderschutzbundes, überreichte in feierlicher Runde die Zertifikate über die Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson. Die jungen Tagesmütter hatten dafür an insgesamt 210 Unterrichtseinheiten teilgenommen und ein pädagogisches Konzept nebst Businessplan für ihre Kindertagespflegestelle erarbeitet.

Nach einer Lernergebnisfeststellung Ende April 2022, in der sie ihr erlerntes Wissen unter Beweis stellten, konnten sie die ersten Kinder in ihrer Kindertagespflegestelle oder im Haushalt der Eltern betreuen. Parallel hierzu erfolgte weiterhin Unterricht, um die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis zu begleiten. Diese praxisbegleitende Phase endete mit dem Kolloquium in den Räumen der Volkshochschule. Im gemeinsamen Rückblick über den Qualifizierungskurs, der sowohl den Teilnehmerinnen als auch dem Kinderschutzbund, aufgrund der Corona-Pandemie eine hohe Flexibilität abverlangte, äußerten sich die Teilnehmerinnen sehr zufrieden über Inhalte und Organisation des Kurses und fühlen sich für die Betreuung von Tageskindern gut gewappnet.

Ein weiterer Qualifizierungskurs für Kindertagespflegepersonen ist in der Planung und wird voraussichtlich im Januar 2023 starten. Nähere Informationen gibt es beim Kinderschutzbund unter Telefon 06205/7 22 98. Tagespflegevermittlung des Kinderschutzbundes: Montag bis Freitag von 10 bis 12.30 Uhr und Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr in der Roland-Berst-Straße 1 und Mittwoch 14 bis 17 Uhr im Offenen Treff Weißdornweg in Speyer Nord. zg