Erlös aus Speyerer Konzert geht an Erdbebenopfer

Speyer. Der Beirat für Migration und Integration führt am Freitag, 28. April, im Naturfreundehaus ein Benefiz-Konzert zu Gunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien durch. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Es spielt die Speyerer Rockband „One Eyed Jack“.

Um den betroffenen Familien in den Erdbebengebieten zu helfen, verzichtet das Quartett auf eine Gage, so dass alle Einnahmen ins Hilfsprojekt fließen können. Nach Auskunft der Beiratsvorsitzenden Nadja Hattab wird der 150 Personen fassende Veranstaltungsort an der Geibstraße 1 für den guten Zweck kostenlos vom Gastwirt Kyriakos Orfanidis zur Verfügung gestellt.

Beim auf drei Stunden mit Pausen ausgelegten Event unterhält die Band mit ultimativen Klassikern und Evergreens. Von Oldies über Rock und Pop bis zu aktuellen Hits ist also fast alles im Programm. Der Saal ist teilweise mit Stehtischen bestückt. Was die Verpflegung anbelangt, wird Fingerfood kostenlos ausgegeben. Für eine Spende wäre der Beirat allerdings dankbar.

Karten zu zehn Euro sind im Vorverkauf bei Sakul, Maximilianstraße 30 und in der Tourist-Info erhältlich, an der Abendkasse für zwölf Euro. mey