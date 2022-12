Erlös für die „Street Docs“

Speyer. Er gehört fest zum Bauernmarkt in Speyer dazu – der Verkauf von gespendeten Feldfrüchten durch den Ladies Circle für einen guten Zweck. Und so kamen auch in diesem Jahr durch den Verkauf 2922 Euro zusammen, die dem Projekt „Street Docs“ („Straßenärzte“) zugutekommen, das seit 2013 ein niederschwelliges Angebot zur Gesundheitsfürsorge für Randgruppen bietet und von der Ökumenischen Fördergemeinschaft Ludwigshafen in Zusammenarbeit mit Peter Uebel, dem Caritas-Zentrum, dem Haus St. Martin, der Stadt Ludwigshafen und zahlreichen Ehrenamtlichen getragen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die Verantwortlichen des Vereins Bauernmarkt Thomas Scherner und Franz Stamm sowie die Vertreterinnen des Ladies Circle Julia Pawlitschko und Lisa Seitz mit Clara und Kati freuten sich, die Spende jetzt im Stadthaus an Dr. Sonja Ducke und Dr. Franz-Josef Ratter von den „Street Docs“ überreichen zu können.

Bereits seit zehn Jahren betreut der Ladies Circle den Verkaufsstand mit gespendeten Feldfrüchten am Bauernmarkt, der jedes Jahr im September auf der Maximilianstraße stattfindet und mittlerweile zu einer echten Institution geworden ist. Als größter Bauernmarkt in Rheinland-Pfalz lockte der Markt an zwei Tagen wieder rund 20 000 Menschen nach Speyer. Neben selbst erzeugten Produkten aus landwirtschaftlichen und weinbaulichen Betrieben werden dabei bäuerliches Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten präsentiert. Zudem wird für die Landwirtschaft und deren Bedeutung für unser aller Lebensmittelversorgung geworben.

In der gesamten Vorderpfalz aktiv

„Eine tolle Wohltätigkeitsaktion, die der Ladies Circle hier gemeinsam mit dem Verein Bauernmarkt schon seit Jahren auf die Beine stellt“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler bei der Scheckübergabe: „Mit den ,Street Docs’ wird ein Projekt unterstützt, das jede Unterstützung verdient hat und in der gesamten Vorderpfalz aktiv ist.“ zg