Eröffnung der Fotoausstellung über den Wandel von Speyer-West

Speyer. Das Projekt „Soziale Stadt Speyer-West“ ist erfolgreich zu Ende gegangen. Der Erfolg lässt sich an vielen Stellen erkennen. Fotografin Stefanie Stork hat sich von alten Ansichten im Bild inspirieren lassen und diese neu in den Fokus genommen. Die Fotoausstellung „Speyer-West gestern und heute“ wird am Mittwoch, 15. Juni, um 17 Uhr von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler im Landesbibliothekszentrum eröffnet.

Die Stadt fördert jedes Jahr unterschiedliche Projekte. 2021 hat sie im Verfügungsfonds ein Fotoprojekt zum Abschluss des erfolgreichen Projektes „Soziale Stadt Speyer-West“ finanziert. Geplant und durchgeführt wurde es von Stefanie Stork, leidenschaftliche Fotografin und selbst in Speyer-West zu Hause.

Die Genossenschaftshäuser kurz nach dem Bau und aktuell. © Stork

Im Zentrum der Fotoausstellung steht die Gegenüberstellung von historischen und aktuellen Ansichten. Historische Aufnahmen vom Stadtteil wurden von Bürgern und vom Stadtarchiv und der Gemeinnützigen Baugenossenschaft zur Verfügung gestellt. Wo es möglich war, hat Stork versucht, aktuelle Ansichten aus derselben Perspektive wie auf den historischen Aufnahmen zu fotografieren.

Begleitend zur Ausstellung gestaltete Stork eine Postkartenserie, die sowohl historische als auch aktuelle Fotos enthält. Die Postkarten sind einzeln oder als Set gegen eine Spende zugunsten eines integrativen Sportgerätes für den Berliner Platz in folgenden Einrichtungen erhältlich: während der Öffnungszeiten in den Stadtteilbüros Speyer-West und Speyer-Süd, während der Laufzeit der Fotoausstellung auch im Landesbibliothekszentrum.

Das Landesbibliothekszentrum ergänzt die Ausstellung mit einer Präsentation aus dem Bestand zum Thema „Geschichte Speyer-West“. zg