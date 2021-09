Eröffnungskonzert mit Mozarts Requiem im Speyerer Dom

Speyer. Requiemstimmung im Dom. Dabei möchte man eher jubeln über die mächtige Chorkulisse, das mit zahlreichen Bläsern besetzte Orchester und die feierliche Atmosphäre, in der die Internationalen Musiktage ihren Anfang nehmen. Aber Corona hat uns noch immer fest im Griff, das lässt sich auch gar nicht übersehen: Die Abstände in den Bänken sind nach wie vor groß. Lediglich insgesamt 350 Menschen können am Samstagabend das Eröffnungskonzert in zwei Aufführungen miterleben.

Das Orchester L’arpa festante hat kaum die ersten Töne gespielt, schon umgibt uns Mozarts letztes, unvollständig gebliebenes Werk mit seiner eigentümlich zart-mysteriösen Anmutung. Als ob uns der Komponist durch die trüb verhangenen Harmonien mitteilen wollte: Nehmt es nicht gar so ernst. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Doch das „Kyrie“, das der Speyerer Domchor mit sanft verhaltenen, einem Sterbeamt angemessenen Stimmen intoniert, erwischt uns durchaus dort, wo wir für das Tragische empfänglich sind – tief in den Kammern unseres unverfügbaren Unterbewusstseins.

Fotostrecke Requiemstimmung im Speyerer Dom 15 Bilder Mehr erfahren

Domkapellmeister Markus Melchiori wählt für diese Aufführung ein gemessenes Tempo, das auch die schwierigen akustischen Verhältnisse in der Speyerer Kathedrale berücksichtigt. Wahrnehmbar wird das etwa in den Halbschlüssen, die Melchiori wie kleine Zäsuren ruhen lässt, damit sich der Akkord im großen Raum verströmen kann, bevor das Finale einsetzt.

Dramatischer Auftritt

Überhaupt kommt dieses Requiem ohne die häufig übliche, unter das Dogma der historischen Aufführungspraxis gezwungene Künstlichkeit aus. Da wird nichts durchgepeitscht oder überartikuliert, stattdessen ruht das Werk in sich, vertraut der Dirigent auf die von der Interpretation unabhängigen Eigenkräfte dieser Musik. Zustandekommen und Zeitpunkt dieser Komposition tragen genügend Potenzial in sich, um unsere Fantasie zu kolorieren. Da bedarf es keiner zusätzlichen Stimulanzen.

Natürlich hat der Chor im „Dies Irae“ seinen dramatischen Auftritt. Auch dokumentiert Markus Melchiori, dass agogische Feinheiten, atmende Phrasierungen, dynamische Differenzierungen sowie behutsame Übergänge im halligen Dom möglich und sinnvoll sind. Große Sorgfalt legt der Chor auch auf eine authentische Verbindung zwischen Text und Ton. Zuweilen bleibt der Gesang wie in einer unwirklichen Schwebe; im „Lacrimosa“ jagt uns die gewaltige dynamische Steigerung einen von vielen Schauern über den Rücken.

Das Orchester L’arpa festante geht diesen Weg in gewohnt einfühlsamer Weise mit, gibt dem Chor den Raum, der nötig ist und tritt stets dann in den Vordergrund, wenn es der instrumentalen Akzente als Orientierungsmarken bedarf. Das Vokalensemble mit Martina Nawrath (Sopran), Anne Bierwirth (Alt), Christian Dietz (Tenor) und Manfred Bittner (Bass) harmoniert im Quartett mit wünschenswerter Transparenz und beseeltem Ausdruck, beweist aber auch in den jeweiligen solistischen Passagen erlesene Qualität.

Es herrscht eine Minute lang völlige Stille, als die „Communio“ verklungen ist. Dann erst setzt der Applaus des Publikums ein. Mag sich in dieser Stille auch ein Gedanke an die Opfer der Pandemie und der Flutkatastrophe im Ahrtal gemischt haben, denen das Requiem gewidmet war, so hebt uns das in der Zugabe erklingende überirdische „Ave Verum“ Mozarts in trostvolle Lichthöhen. Eine seelenvolle Einstimmung auf das, was in diesen Musiktagen unter dem programmatischen Thema „Himmlisches Jerusalem“ folgen mag.