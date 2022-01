Erschließung im Plan

Speyer. Zwischen der Winternheimer Straße und der Straße Am Germansberg erinnert bald nichts mehr an die langen Reihen der Gewächshäuser der Gärtnerei Decker, die entlang der Krummäckerstraße das Bild prägten. Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Am Russenweiher“, die Ende Oktober begonnen haben, vermitteln bereits einen Eindruck von der künftigen Bebauung, die ab Ende des Jahres entstehen könnte, wenn das Projekt weiter im Zeitplan bleibt.

Bislang läuft alles plangemäß, teilt die städtische Pressesprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mit. Die Tiefbauarbeiten der Firma Reif aus Rastatt seien in vollem Gange. Derzeit werden Schmutzwasser-, Regenwasserkanalarbeiten und die Vorbereitung für die Hausanschlüsse vorgenommen.

In der nächsten Bauphase werden der Unterbau und die Vorbereitungen für die Oberflächenbeläge hergestellt. „Nach aktuellem Stand gibt es keine Verzögerungen“, heißt es aus dem Stadthaus. Die Fertigstellung der Erschließungsanlagen ohne Vegetationsstrukturen sei für Ende November dieses Jahres anvisiert. Mit Beginn erster Hochbaumaßnahmen rechnen die Verantwortlichen ab Ende dieses Jahres. Die Gestaltung der Straßenbegleitbäume und Grünanlagen ist erst ab 2023 vorgesehen.

Baugenossenschaft fängt später an

1400 Quadratmeter Straße, 3800 Quadratmeter Betonpflaster, 560 Meter Schmutzwasserkanal und 610 Meter Regenwasserkanal werden verlegt. Die Stadtwerke erteilten für die Wasserleitung einen separaten Auftrag an die Baufirma.

Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer (GBS) hält in dem Baugebiet, für das der Bebauungsplan seit 2018 rechtskräftig ist, rund 7600 Quadratmeter baureife Grundstücke, berichtete Geschäftsführer Oliver Pastor. Die GBS plant die Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern mit über 30 Wohneinheiten, wohl aber wegen anderer vorrangiger Vorhaben erst ab 2024.

Sie verfügt in direkter Nachbarschaft in der Straße Am Germansberg seit Anfang der 1950er Jahre über einen Bestand von 96 Wohneinheiten, der seit 2019 für rund 3,8 Millionen Euro modernisiert wird. Neben Wohnbebauung sollen eine städtische Kindertagesstätte, ein Spielplatz und öffentliche Grünflächen entstehen.

Rund 120 Wohneinheiten werden auf 40 000 Quadratmetern Gesamtfläche errichtet . Der Erschließung ist ein zwölf Jahre dauernder Diskussionsprozess vorausgegangen. Familie Decker hat über Jahrzehnte auf einem Großteil der Fläche einen Gärtnereibetrieb mit Gewächshäusern geführt. Aus elf Eigentümern des Areals musste eine Erschließungsgemeinschaft geformt werden.

Den Auftrag, das Baugebiet „Am Russenweiher“ als Erschließungsträger zu begleiten, hat Projektentwickler Wolfgang Kirn vor acht Jahren übernommen. Er schilderte beim Spatenstich am 11. Oktober, dass es fünf Jahre länger dauerte, als er erwartet hatte, bis die Umsetzung des Projekts beginnen konnte.

