Erster Rückschnitt nach mehr als 50 Jahren

Speyer. Die Abteilung Stadtgrün hat Rückschnittmaßnahmen an 13 Platanen an der Südseite des Doms vornehmen lassen. Nachdem die Bäume zuletzt vor rund 50 Jahren gekappt wurden, habe sich an den alten Schnittstellen massiv Fäulnis gebildet. Teilweise bestehe auch ein Befall mit dem zottigen Schillerporling, der dazu führt, dass viele Stämmlinge komplett hohl sind, teilt die Stadt mit.

Darüber hinaus haben sich laut Stadtverwaltung an den Schnittkanten neue Triebe von bis zu zehn Metern Länge gebildet, die nun zurückgeschnitten werden müssen, um das Gewicht und die Windlast zu reduzieren sowie die Stabilität und Verkehrssicherheit der Bäume weiterhin gewährleisten zu können. zg