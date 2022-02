Erwachsene Täuflinge

Speyer. Bei einer diözesanen Zulassungsfeier am Fastensonntag, 6. März, um 14.30 Uhr in der Domkrypta, wird Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann zwei Männer und drei Frauen im Alter von 17 bis 31 Jahren offiziell zum Sakrament der Taufe zulassen. Die Taufbewerber werden danach – wie es altchristlicher Tradition entsprich – in der Osternacht in ihren Heimatpfarreien getauft und gefirmt. Sie empfangen dann auch zum ersten Mal die heilige Kommunion. Einige der Katechumenen, so der Fachbegriff – kommen aus Deutschland, andere haben ihre Wurzeln in Polen. Musikalisch wird der Gottesdienst von einem Vokalensemble der Dommusik gestaltet.

„Die Zulassungsfeier ist ein ganz besonderer Schritt für die Taufbewerber. Mit ihr beginnt für sie die letzte, intensive Etappe auf dem Weg zum Christ werden. Die Bewerberinnen und Bewerber machen in der Feier ihren Wunsch, getauft zu werden, öffentlich und erleben sich als Teil einer größeren Gemeinschaft – gemeinsam mit dem Bischof, ihren Begleitern und den anderen Kandidaten“, sagt Tanja Rieger, Diözesanbeauftragte für den Katechumenat im Bistum Speyer. Im letzten Jahr musste die Feier ausfallen. is

