Speyer. Im Zuge des neuen Kita-Gesetzes für Rheinland-Pfalz, das am 1. Juli dieses Jahres in Kraft tritt, wird auch ein sogenanntes Sozialraumbudget eingeführt. Der Jugendhilfeausschuss der Stadt hat deshalb kürzlich in einer Videokonferenz einstimmig dem stadtweiten Ausbau der Kita-Sozialraumarbeit mit den Mitteln des Sozialraumbudgets zugestimmt. Dieses ermöglicht ab dem nächsten Kita-Jahr den Einsatz von Sozialraumarbeitern in jeder Speyerer Kindertagesstätte.

AdUnit urban-intext1

Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs befürwortet den Beschluss: „Diese Arbeit ergänzt den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kitas durch sozialpädagogische Handlungskompetenzen. Zugleich stellt sie ein präventives Angebot für Familien dar, die sich Unterstützung und Vermittlungshilfen wünschen. Durch den niedrigschwelligen Zugang erleichtern die Sozialraumarbeiterinnen nicht nur die Teilhabe an Bildung und die Integration von Familien im Sozialraum, sondern reduzieren auch Belastungen von Familien und stärken deren Erziehungskompetenz.“

Bereits durch das Förderprogramm „Kita! Plus“ unterstützen seit 1. Oktober letzten Jahres vier Sozialraumarbeiterinnen zwölf Kindertagesstätten in allen Stadtteilen. Die Fachkräfte sind beim Caritas-Zentrum und den Diakonissen angestellt und haben dadurch eine gute fachliche Anbindung an die Erziehungs- und Lebensberatungsstellen der Träger. Vor allem die Familien profitieren von kurzen Wegen zwischen den Kindertagesstätten und Angeboten der Beratungsstellen.

Als Schnittstelle zwischen Kitas, Eltern, Beratungsstellen und Behörden ist die Kita-Sozialraumarbeit neben den Frühen Hilfen, der Familienbildung und dem Netzwerk Kindeswohl und -gesundheit ein weiterer wichtiger Baustein in der Speyerer Präventionskette. Die Steuerung liegt beim Jugendamt der Stadt. Es wird in einem trägerübergreifenden Arbeitskreis fortlaufend weiterentwickelt und soll auf alle Kindertagesstätten ausgeweitet werden. zg

AdUnit urban-intext2