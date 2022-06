Es wird richtig spektakulär

Speyer. Zwei Jahre lang wurden die Kawasaki Days durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Nun starten die Fahrer mit ihren Maschinen neu durch: Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juli, wird das Technik Museum Speyer einmal mehr der Ort sein, an dem sich Tausende Kawasaki- und Motorradfans zu einem lime-grünen Fest treffen. Das Jubiläum „50 Jahre Z-Modelle“ wird dabei ebenfalls gebührend gefeiert. Am Samstag dauern die Days von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Bereits zum dritten Mal sind die Gäste zu den Kawasaki Days nach Speyer eingeladen, um brandaktuelle und klassische Motorräder anzuschauen, Zweiradaktion zu erleben und sich mit vielen anderen Gleichgesinnten auszutauschen. In diesem Juli warten unter anderem eine Händler- und Partnermeile, eine MX-Freestyle-Show, Stunts von Chris Rid, Kawasaki-Roboter-Action, Airbrush-Tattoos, ein Leistungsprüfstand sowie Fahr- und Schräglagensimulatoren auf die Besucher.

Wer selbst ein aktuelles Kawasaki-Modell bei einem Testride erleben möchte, kann sich vorab online unter www.kawasaki-roadshow.de ein Motorrad und die gewünschte Zeit beim Event aussuchen. Die geführten Testrunden starten dann am Kawasaki-Promotruck.

All diese Highlights bilden einen passenden Rahmen für das große Jubiläum „50 Jahre Z-Modelle“. In Speyer wird zum Beispiel das aktuelle Customprojekt von Kawasaki Deutschland, die Z H2 „Trackinator“, präsentiert. Außerdem stehen dort die fünf Motorräder, die es beim Z-Stars-Wettbewerb aus über 700 Teilnehmern in die Endausscheidung geschafft hatten.

Auf der Showbühne werden als Höhepunkt die drei Sieger-bikes des Wettbewerbs, die durch ein Online-Voting bestimmt wurden, ausgezeichnet.

„Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall“, laden die Organisatoren der Kawasaki Days ein. Die Eventfläche befindet sich direkt neben dem Technik Museum Speyer auf den Parkplätzen P 3 und P 4. Motorräder können auf dem Parkplatz P 2 abgestellt werden. Der Eintritt zu den Kawasaki Days ist kostenlos. zg