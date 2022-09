EU-Gesetz zur Lieferkette?

Speyer. Ein Lieferkettengesetz auch für ganz Europa? Dieser Frage geht am Donnerstag, 8. September, ab 19 Uhr in der Villa Ecarius beim Semestereröffnungsvortrag der Volkshochschule Erik Dolch vom Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk nach.

Millionen leben in Elend und Not, weil soziale Mindeststandards wie das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit missachtet werden. 79 Millionen Kinder arbeiten unter ausbeuterischen Bedingungen in Textilfabriken, Steinbrüchen oder auf Kaffeeplantagen. Seit Juni 2021 hat Deutschland ein Lieferkettengesetz. Der Vortrag blickt auf die Stärken, Schwächen und konkrete Umsetzung des Lieferkettengesetzes und gibt einen Ausblick bezüglich der aktuellen Forderungen. zg