Ex-Pilot mit toller Story

Speyer. Als die Transall 2011 in Speyer landete, hätte niemand daran gedacht, dass die Maschine jemals wieder startet. Einige Jahre stand das imposante Flugzeug nur als statisches Ausstellungsstück im Technik Museum. Doch dann hatten zwei Flugzeugfans eine Idee, die alles änderte. Peter Horsch (Classic Aviators) und Markus Willimek (ehemaliger Bordtechniker) wollten das mächtige Flugzeug unbedingt wieder zum Leben erwecken.

Gesagt – getan! Über mehrere Monate kümmerten sich die beiden Enthusiasten um die „Trall“. Das Ergebnis ihrer Arbeit gab es beim Brazzeltag 2019 live zu sehen, zu hören und zu spüren. „Es war ein Erlebnis für alle Sinne und ein Muss für jeden Flugzeug-Fan. Wo sonst kommt man in den Genuss, den Start des Motors einer Transall hautnah zu erleben – inmitten eines Museums“ schwärmt Horsch noch heute.

Exklusive Expertenrundgänge

Zum Jubiläumsjahr des Technik Museums sind sie wieder im Einsatz. „Die Leute interessieren sich sehr für diese Maschine. Daher haben wir uns überlegt, unser Wissen zu teilen und exklusive Rundgänge für Museumsbesucher im Flugzeug anzubieten“, so Horsch. Die Führungen finden am 12. Juni, 3. Juli und 28. August jeweils zwischen 10 und 17 Uhr statt. Wer die Maschine in Aktion erleben will, sollte sich den 31. Juli und den 18. September – beides sind Samstage – vormerken. Neben den Rundgängen startet dann zweimal täglich auch der Flugzeugmotor und sorgt für mächtig Wirbel.

Teilnahmebedingung für die Führungen ist ein gültiges Tagesticket des Technik Museums. Auf dem benachbarten Flugplatz finden dann auch Rundflüge in einer Broussard vom Verein Classic Aviators statt. Für das richtige Kulinarik-Feeling verköstigt das Museum die Besucher mit Eintopf aus der historischen Gulaschkanone. Eben ganz wie damals bei der Bundeswehr. zg

Info: Informationen sowie Tickets für die Flüge gibt es direkt unter: info@classicaviators.de