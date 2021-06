Exzellente Qualität bescheinigt

Speyer. Bereits seit 2004 kooperiert die Klinik für Urologie am Sankt-Vincentius-Krankenhaus unter der Leitung von Prof. Dr. med. Gerald Haupt mit einer Vielzahl von niedergelassenen Fachärzten und anderen Gesundheitsdienstleistern, um eine optimale Versorgung der urologischen Patienten sicherzustellen. Testiert wurde dies schon 2008 durch den Dachverband der Prostatazentren, der die „Urologie-Pfalz“ als eines der ersten Prostatazentren Deutschlands auszeichnete. Nun hat sich dieses bewährte Netzwerk erfolgreich den hohen Zertifizierungsanforderungen der Deutschen Krebsgesellschaft gestellt.

„Die gründliche fachliche Vorbereitung und das große Engagement aller Beteiligten werden sich für unsere Patienten auszahlen“, freut sich Bernhard Fischer, Verwaltungsdirektor des Krankenhauses. Gemeinsam mit der Klinik für Urologie am Sankt Vincentius wurden acht Kooperationspartner ausgezeichnet: die Onkologische Schwerpunktpraxis, das radiologische Zentrum MVZ Speyer GmbH sowie die Strahlentherapie Speyer, die Strahlentherapie Landau, das Institut für angewandte Pathologie Speyer, die Klinik für Urologie und Kinderurologie am Vinzentius-Krankenhaus Landau und die urologische Praxis von Professor Haupt und Kollegen in Philippsburg.

Chefarzt Professor. Dr. Gerald Haupt. © Vincentius

„Für die Patienten aus Speyer und der Region bedeutet dies, dass sie fächerübergreifend von einem Team ausgewiesener Experten verschiedener Disziplinen betreut werden“, berichtet Professor Dr. Gerald Haupt, Leiter des Uroonkologischen Zentrums (UOZ). „Die kooperierenden Partner haben den Anspruch, Menschen mit urologischen Krebserkrankungen und ihren Angehörigen die bestmögliche Hilfe und Behandlung zukommen zu lassen. „Mit unserem Kompetenzzentrum bieten wir somit die Möglichkeit einer optimalen, individuell ausgerichteten Therapiegestaltung“, verspricht Haupt, der als ausgewiesener Spezialist für spezielle urologische Chirurgie mit weitgefächerter Erfahrung in der Bandbreite des gesamten Faches gilt.

„Die Verzahnung des ambulanten Bereichs mit einer stationären Versorgung und weiteren Unterstützungsangeboten ist der entscheidende Baustein des Zentrumsgedanken“, so Haupt und ergänzt: „Die persönliche Beratung anhand der gemeinsam erarbeiteten Therapieempfehlung schafft ein hohes Maß an Sicherheit für die Patienten und lässt eine selbstbestimmte Therapieentscheidung in enger Absprache mit den Behandlungspartnern im Uroonkologischen Zentrum zu.“

Die gemeinsame Besprechung zu jedem Fall des nun zertifizierten UOZ erfolgt digital – natürlich streng anonymisiert. „Wir organisieren die Tumorboards digital, was viele Vorteile bringt. “, erläutert Dr. Anja Leifert, Funktionsoberärztin in der Klinik für Urologie und verantwortliche Zentrumskoordinatorin. Unter Tumor-boards sind interdisziplinär besetzte Konferenzen von Medizinern zu verstehen, die für jeden einzelnen vorgestellten Patienten therapeutische Vorgehensweisen diskutieren und gemeinsam Therapiestrategien festlegen.

„Unser System bietet jedem Kooperationspartner die Möglichkeit, sich bereits vor der gemeinsamen Videokonferenz in Ruhe mit den aktuellen Fällen zu beschäftigen. Im Plenum werden die Therapieempfehlungen zusammengetragen und die weitere Vorgehensweise festgelegt“, unterstreicht Leifert und weist auf die umfassende Betreuung während und nach dem Krankenhausaufenthalt hin. „Ob Onkologische Pflege, Physiotherapie oder Psychoonkologie – das Team ist in jedem Stadium der urologischen Krebserkrankung der richtige Ansprechpartner.“ zg

