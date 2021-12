Facettenreiches Lebensglück

Speyer. Miteinander kommunizieren, sich austauschen, etwas erleben und voneinander lernen – mit dem neuen Programm der Volkshochschule Speyer (VHS) sollen Horizonte erweitert und Perspektiven gewonnen werden. Jetzt erschien das 112 Seiten starke VHS-Programmheft für das Frühjahr 2022 mit 323 Angeboten. „In den vergangenen Jahren entwickelte und bewährte Angebote und Fortsetzungskurse finden sich in dem Programm ebenso wieder wie neue, spannende Impulse“, heißt es in einer Pressemitteilung der Volkshochschule.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So gewährt Lara Emers in einer Lesung Einblicke in ihr feministisches Debüt „Ein offenes Buch“ und Christof Jauering gibt die Antwort auf die Suche nach dem Glück in der multimedialen Erzählung „Eintausendmal Lebensglück“. Neu ist auch die Veranstaltungsreihe „Blickpunkte Ruanda“: Eine Liveschaltung nach Ruanda lädt dazu ein, das rheinland-pfälzische Partnerland (neu) zu erkunden.

Kurse zum Obstbaumschnitt, zum Sensen oder zur Bestimmung von Pflanzen am Wegrand machen Lust auf Natur und für alle Globetrotter wird dank des Tutorials „Vom Auto zum Minicamper“ der Traum vom eigenen Zuhause auf vier Rädern wahr.

Auch Sportbegeisterte kommen einmal mehr auf ihre Kosten: Mit dem Stand-up-Paddling-Kurs kann sich eine Auszeit vom stressigen Alltag gegönnt werden. Die Veranstaltungen finden sowohl im Online-Format als auch – sofern unter den jeweils geltenden Corona-Regelungen zum Startzeitpunkt möglich – in Präsenz unter Wahrung der aktuellen Schutzmaßnahmen statt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Programm für das Frühjahr 2022 ist bei der Volkshochschule Speyer und in Buchhandlungen, Banken, Buchhandlungen und Apotheken erhältlich. Online sind zusätzlich zum gedruckten Programmheft auch die Kurse im Integrationsbereich und im Bereich Junge Volkshochschule einzusehen. Das somit insgesamt 415 Angebote umfassende Programm der VHS ist zudem online abrufbar. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.vhs-speyer.de