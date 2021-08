Fahndung – warum denn erst jetzt?

Mannheim. Warum wird erst jetzt nach dem Täter gefahndet? Und wie kann es sein, dass niemand in der Bar etwas von der mutmaßlichen Vergewaltigung in der Damentoilette mitbekommen haben soll? Es sind solche Fragen, die sich so manche in den Sozialen Netzwerken stellen, einen Tag, nachdem die Polizei bekannt geben hat, dass ein Mann Anfang Juni eine 23-Jährige im Ausgehviertel Jungbusch vergewaltigt haben soll.

Nachgefragt beim Polizeipräsidium Mannheim geben die Ausführungen von Polizeisprecherin Claudia Strickler Einblick in die Ermittlungsarbeit: So hatte die junge Frau, die in Begleitung die Bar besucht hatte, den mutmaßlichen Täter zeitnah nach dem Vorfall am Donnerstagabend bei der Polizei angezeigt.

Obwohl sich die 23-Jährige noch in der Kabine von dem Mann losreißen und flüchten konnte, sei sie danach nicht schreiend aus der Damentoilette geflüchtet oder hätte alle Gäste auf den Mann aufmerksam gemacht. „Oft kommt es bei solchen Fällen vor, dass sich die Opfer dafür schämen und gehemmt sind, sich direkt anzuvertrauen“, weiß Strickler aus Erfahrung.

Phantombild liegt schon lange vor

Gemeinsam mit der Geschädigten hätten die Polizisten später ein Phantombild angefertigt, Spuren verfolgt, mit der Befragung von möglichen Zeugen und mit Umfeldermittlungen begonnen. „Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass sich der Vorfall so zugetragen hat, wie geschildert. Wenn es sich hier um einen Sexualstraftäter handelt, lassen wir nichts unversucht, um nach ihm zu fahnden. Auch um potenzielle weitere Opfer zu schützen“, erklärt Strickler.

Wie aber kann es dann sein, dass erst zwei Monate nach dem Vorfall der Täter zur Fahndung ausgeschrieben wird? Strickler verweist auf die Mannheimer Staatsanwaltschaft: Öffentliche Fahndungen müssen per richterlichem Beschluss angeordnet werden, die Staatsanwaltschaft muss davor den Vorfall samt aller ermittelter Daten prüfen. Das Problem bei dieser Fahndung: Zwar sieht der Phantombild täuschend echt aus. Trotzdem bildet es nur die Erinnerung des Opfers an den mutmaßlichen Täter ab.

Und von dem ist, abgesehen vom übermittelten Äußeren bislang die Identität nicht bekannt, nicht einmal, welche Sprache er spricht. Gerade in den sozialen Medien häufen sich bereits Spekulationen über dessen Herkunft, rassistische Kommentare oder Anspielungen darauf, dass es sich um einen vermeintlichen Asylbewerber handeln könnte.

Beratungsstelle vermittelt

Wer eine Vergewaltigung oder einen Missbrauch bei der Polizei zur Anzeige bringt, den vermitteln die Beamten zur weiteren Betreuung an Beratungsstellen wie den Frauen- und Mädchennotruf. Betroffene, die nicht direkt zur Polizei gehen möchten, können sich in der Gewaltambulanz des Instituts für Rechts- und Verkehrsmedizin Heidelberg melden. Speziell geschulte Ärztinnen und Ärzte bieten kostenlose Untersuchungen rund um die Uhr an, lediglich eine Anmeldung per Telefon ist notwendig. Untersucht werden können alle, die nach gewaltsamen Ereignissen Verletzungen erlitten haben oder bei denen Spuren zur Klärung beitragen könnten. Vergiftungen oder die Gabe von Ko-Tropfen könne hier dokumentiert werden. Die Ambulanz rät Betroffenen, Untersuchungen so rasch wie möglich nach dem Vorfall durchzuführen zu lassen. Vor allem in den ersten Stunden nach einer Tat könnten wertvolle Beweise gesichert werden. In nicht angezeigten Fällen werden die erhobenen Daten gespeichert und sind jederzeit abrufbar.