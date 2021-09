Fahrbahn zwischen Speyer und Schifferstadt wird saniert / Nadelöhr ab November

Speyer/Rhein-Neckar. Die A 61 wird ab diesem Donnerstag voraussichtlich bis Mitte Dezember zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und Schifferstadt zur Baustelle. Die Autobahn GmbH tauscht unter anderem auf eine Länge von 7,5 Kilometer in Richtung Norden den Asphalt aus. Weil der Verkehr teilweise auf die Gegenspuren umgelegt werden muss, ist vor allem im Berufsverkehr mit Staus zu rechnen.

Ausdrücklich nicht von der Sanierung betroffen ist laut Autobahn GmbH der Streckenabschnitt auf der A 61 zwischen Speyer und Hockenheim. Dieser gilt aktuell als Umleitungsstrecke während der Zeit, in der Speyerer Salierbrücke saniert wird. Allerdings beginnen die Reparaturarbeiten an der A 61 direkt hinter dem Speyerer Kreuz in nördliche Richtung. Wenn vor allem zu den Stoßzeiten hohes Verkehrsaufkommen herrscht, wird sich ein Rückstau in die Umleitungsstrecke hinein aber vermutlich kaum verhindern lassen. Auch die Salierbrücke bleibt bis zum Jahresende Baustelle.

Besonders problematisch dürfte die Stausituation in diesem Bereich ab Mitte November werden. Denn ab diesem Zeitpunkt beginnt die letzte Bauphase auf der A 61, in der auf beiden Fahrspuren die Deckschicht aufgetragen wird. Die Konsequenz: In dieser Zeit wird nur eine Fahrspur in Richtung Norden zur Verfügung stehen. Und die verläuft auf der Gegenspur. Es gebe auch eine Umleitung über die B 9, informiert die Autobahn GmbH. Dennoch wird in diesen voraussichtlich vier Wochen ein Nadelöhr entstehen, das zwangsläufig zu Verkehrsstaus führen wird. Auch die Unfallgefahr steigt dann an dieser Stelle. Auf der A 61 sind bei Schifferstadt laut Bundesanstalt für Straßenwesen täglich etwa 50 000 Fahrzeuge in Richtung Norden unterwegs, davon knapp 11 000 Lastwagen.

In den kommenden Tagen wird davon allerdings noch wenig zu spüren sein. Die Einrichtung der Baustelle finden laut Autobahngesellschaft in den Nachtstunden zwischen 20 und 5 Uhr statt. Bevor Ende September dann die Sanierung beginnt, wird der linke Fahrstreifen auf die Fahrbahnen der Gegenrichtung gelegt und der rechte Fahrstreifen auf die Standspur. Auch der Autobahnparkplatz „Nachtweide“ knapp drei Kilometer nordöstlich des Speyerer Kreuzes wird mitsaniert. Er ist während der Bauarbeiten genauso gesperrt wie der Parkplatz „Birkenschlag“.

Verbreiterung geplant

Wie bereits berichtet, soll die A 61 an dieser Stelle mittelfristig sechsspurig ausgebaut werden. Dazu laufen aktuell Bodenuntersuchungen auf den Standstreifen zwischen der Rheinbrücke Speyer und Mutterstadt - mit schmäleren Fahrspuren in beiden Richtungen. Da es für das Vorhaben aber noch keinen konkreten Zeitplan gibt und auch noch kein privater Partner für das Projekt gefunden ist, hat sich die Autobahn GmbH entschlossen, die Sanierung jetzt durchzuführen. Der Straßenzustand sei zu schlecht, um die Sanierungsarbeiten weiter aufzuschieben.