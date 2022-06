Familien werden entlastet

Speyer. Familien, die auf den Gebrauch von Windeln oder Inkontinenzmaterial angewiesen sind, werden ab sofort mit der Bereitstellung kostenloser Windelsäcke finanziell entlastet. Anspruch auf das Angebot der Stadt haben alle in der Domstadt mit Erstwohnsitz gemeldeten Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres sowie Menschen mit Inkontinenz. „Diese Personengruppen können ihr Müllaufkommen nicht ohne Weiteres reduzieren und wären somit mit einer deutlich erhöhten Jahresgebühr für die Entsorgung des Abfalls belastet. Daher braucht es ein niedrigschwelliges Angebot, das betroffene Menschen unterstützt“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Das Angebot basiert auf der geänderten Abfallgebührensatzung, bei der die geringere Pflichtleerungsanzahl zum besseren Sortieren und Müllvermeiden anspornen soll, und der entsprechenden Beschlussfassung des Stadtrates vom 28. April zur Einführung kostenloser Windelsäcke. Pro Person und Kalenderjahr wird eine Rolle mit zehn Säcken und einem Volumen von je 50 Litern ausgegeben. Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann zeigte sich begeistert, dass sich nun Abfallsparen auch für diesen Personenkreis auszahlen kann.

Nachweis der Bezugsberechtigung

Die Windelsäcke sind ausschließlich im Kundenzentrum der Stadtwerke in der Industriestraße 23 gegen Nachweis der Bezugsberechtigung erhältlich. Diese erfolgt durch Vorlage der Geburtsurkunde des Kindes oder ärztliche Bescheinigung beziehungsweise Rezepte. Nicht bezugsberechtigte Personen können die Abfallsäcke wie gehabt für 10 Euro pro Rolle an allen Ausgabestellen erwerben. Die Säcke sollten am Tag der Abholung des Restabfalls an die Straße oder auf die schwarze Tonne gestellt werden. zg

