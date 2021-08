Speyer. In der Stadthalle findet am heutigen Samstag von 10 bis 17 Uhr, ein Familienimpftag im Impfzentrum statt. An diesem Tag sind speziell Familien aufgerufen, ohne Anmeldung oder Termin im Impfzentrum vorbeizuschauen und sich impfen zu lassen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Stadt. Möglich ist die Impfung ab einem Alter von zwölf Jahren. „Das letzte Schuljahr und der ständige Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht haben alle sehr viel Kraft gekostet. Ich appelliere daher an Eltern und Jugendliche, die nun mögliche Impfung ab zwölf Jahren für einen sicheren Start in ein neues Schuljahr in Erwägung zu ziehen“, so Bildungsdezernentin Monika Kabs.Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Die Zweitimpfung findet ab Montag, 20. September, montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr innerhalb des regulären Betriebs des Impfzentrums statt.

