Fans kommen zu Science-Fiction-Treffen in Speyer

Speyer. Im Technik-Museum Speyer dreht sich am letzten Septemberwochenende, 24. und 25. September, alles um die Themen Sci-Fi und Cosplay. Ob Star Wars, Star Trek, Anime oder Superhelden – beim Science- Fiction-Treffen sind alle willkommen, die Spaß an Kostümen haben. Rund 50 Gruppen füllen die beiden Ausstellungshallen, die Eventhalle und das Museumsfreigelände mit ihren Info- und Verkaufsständen.

Das Programm innerhalb des Museums startet an beiden Tagen um 9.30 Uhr mit der beliebten Opening-Show der Kostümgruppen German Garrison und Rebel Legion. Direkt vor der Raumfahrthalle tummeln sich Jedis und Storm Trooper, die mit ihrem Schauspiel nicht nur bei den kleinen Fans für Begeisterung sorgen. Bei der beliebten Cosplay-Parade marschieren die Kostümträger ab 16 Uhr durch das Museum. Das große Finale inklusive Fotomöglichkeit gibt es wieder vor dem U-Boot U9.

Intergalaktische Vorführungen

Das Forum-Kino wird zur Infotainment-Zentrale, denn hier gibt es intergalaktische Vorführungen und Erklärungen von Saberproject, Robert Vogel und Dagmar und Frank von Saenger-Barth. Kostenlose Platzreservierungen für das Bühnenprogramm sind direkt an der Kasse erhältlich und nur in Kombination mit einer Eintrittskarte des Technik-Museums buchbar. Das Kontingent ist je Show auf 350 Plätze begrenzt.

Vor zehn Jahren stand die Lichtschwertgruppe Saberproject erstmals im Forum-Kino auf der Bühne. Was mit einer kurzen Vorführung vor einer Handvoll Besuchern begann, ist längst zu einem professionellen Hobby herangereift. Choreographien, Kostüme und die Spezialeffekte haben schon fast Kinoniveau erreicht. Neben den beliebten Shows stellt die Truppe dieses Mal ihren selbst produzierten Kurzfilm „Rise of the last intern“ vor. Die als Fanfilm angelegte Produktion ist von Nerds für Nerds gemacht, geht aber über ein Amateurlevel hinaus.

Der Science-Fiction-Experte Robert Vogel widmet sich in seinem Vortrag dem „Star Wars Galactic Starcruiser Hotel“ im Walt-Disney-World-Resort Florida. Handelt es sich hierbei um das ultimative Star-Wars-Larp-Erlebnis oder eine totale Fehlplanung? Vogel verfolgte das Projekt von der Entwicklung bis zur Eröffnung im Frühjahr 2022. Die zunächst helle Begeisterung der Fans nahm deutlich bei der Bekanntgabe der Kosten ab. Was es genau damit auf sich hat, schildert der Experte an beiden Tagen in seinem Vortag.

Die langjährigen Cosplayer Dagmar und Frank von Saenger-Barth sind von Anfang an Teil der Cosplay-Community des Technik-Museums Speyer. Ihre Leidenschaft für das abwechslungsreiche Hobby spiegelt sich in zahlreichen Kostümen und Fantreffen wider. In der Freizeit wird genäht, gebastelt und gebaut, Foto-Shootings durchgeführt oder Charity-Aktionen organisiert. In diesem Jahr thematisiert das Paar die Geschichte des Live-Rollenspiels. zg

Info: Mehr zum Thema gibt es unter www.technik-museum.de/scifi.