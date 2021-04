Speyer. Im neuen Schnelltestzentrum der Johanniter-Unfall-Hilfe auf dem Festplatz in Speyer sind am vergangenen Samstag 136 Personen getestet wurden, davon war ein Testergebnis positiv und 135 negativ. Am Sonntag sind nochmals 124 Personen getestet worden, davon eine positiv und 123 negativ.

Im Schnelltestzentrum des ASB in der Seekatzstraße wurden am Samstag zusätzlich 338 Personen getestet – alle waren negativ.