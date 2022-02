Fasten sollte auch im Kopf stattfinden

Speyer. Verschiedene Aktionen regen auch 2022 dazu an, die Fastenzeit bewusst zu erleben – allein oder in der Gruppe. Unter dem Titel „Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand“ steht die diesjährige Fasten-aktion „7 Wochen ohne“ der Evangelischen Kirche (EKD).

Seit über 30 Jahren lassen sich Millionen Menschen auf das sogenannte „Fasten im Kopf“ ein, um zu entdecken, „worauf es ankommt im Leben“, so die Veranstalter. Zentrales Element der Aktion ist ein Tageskalender. Von Aschermittwoch bis zum Ostersonntag, also vom 2. März bis zum 17. April, gibt er täglich einen Impuls,wie sich im Alltag Neues wagen und einüben lässt – mit Geduld und Gottvertrauen. Jede Fastenwoche steht unter einem Thema.

Ein biblischer Impuls führt in die einzelnen Wochen ein, eine Sonntagsfrage regt zum Nachdenken an. „Üben ist Bewegung“, so lautet der diesjährige Impuls zum Auftakt, „an jedem Tag, in jeder Situation. Und die Aktion ist das Trainingslager dafür.“ Eröffnet wird die Fastenaktion mit einem Gottesdienst am Sonntag, 6. März, um 9.30 Uhr in der Kirche St. Michael in Fürth. Das ZDF überträgt ihn live im Fernsehen.

Das Leben anders betrachten

Auch in der Pfalz wird die Aktion aufgenommen. In Rülzheim, im Kirchenkreis Germersheim, ist die rund 20-köpfige ökumenische Fastengruppe zum zweiten Mal bei „7 Wochen ohne“ dabei. Bis zur Corona-Pandemie traf sich die Gruppe in der Fastenzeit jede Woche, berichtet Reinhard Kalker, Pfarrer im Ruhestand . Er steht für Gespräche bereit, ansonsten tauschen sich wöchentlich je zwei Teilnehmende aus.

Am 1. April beschreiten junge Menschen den ökumenischen Jugendkreuzweg, der sie von Freisbach nach Gommersheim führt. An verschiedenen Stationen finden Aktionen zum Jugendkreuzweg statt, der unter dem Motto steht „Getaped – verbunden – gestützt – geheilt“. Der Jugendkreuzweg wird seit 1958 gebetet und begangen – zunächst von jungen Katholiken. Seit 1972 ist die Aktion ökumenisch. Jedes Jahr erscheinen Texte, die die Leidensgeschichte Jesu betrachten und auf diesem Hintergrund das eigene Leben anschauen.

Mit zwei Aktionen begleitet der ökumenische Verein „Andere Zeiten“ Menschen in der Fastenzeit: Der Wegweiser „Wandeln“ gibt jeden Tag einen Impuls, um sich innerlich neu auszurichten. Bei der Briefaktion „7 Wochen anders leben“ erhalten Teilnehmende eine Broschüre mit Anregungen rund um die Fastenzeit. Jede Woche folgt ein Brief, der aufmuntern und Mut machen soll, wenn das Fasten schwerfällt. Für den Austausch mit anderen Fastenden öffnet „Andere Zeiten“ ab Aschermittwoch ein Forum auf www.anderezeiten.de/forum.

Klimafasten: Etwas ändern

„Klimafasten“ ist eine ökumenische Initiative von 17 evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümern sowie den Hilfswerken Misereor und Brot für die Welt. Die Aktion will zu kleinen Schritten anregen, um mehr Klimagerechtigkeit zu schaffen. In diesem Jahr dreht es sich um Lebensmittel und Ernährungsgewohnheiten. Eine Broschüre gibt praktische Anregungen für die Fastenzeit und den Alltag darüber hinaus. lk