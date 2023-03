Fastenpredigt mit Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann

Speyer. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann bringt die Predigtreihe „Im Puls“ am Donnerstag, 23. März, 19.30 Uhr, im Speyerer Dom zum Abschluss. Anknüpfend an das Wort „Ecce homo – Seht, der Mensch!“ aus der Johannespassion (Joh 19,5) beschäftigt er sich mit dem christlichen Menschenbild unter der Spannung zwischen menschlicher Macht und Ohnmacht.

Dabei wird es zum einen um aktuelle Herausforderungen wie den Klimawandel oder den Ukrainekrieg gehen, aber auch um aktuelle innerkirchliche Themenstellungen. Die Andacht wird musikalisch von Domorganist Markus Eichenlaub gestaltet, der die Texte durch ausgewählte Orgelstücke und eigene Improvisationen musikalisch illustrieren und vertiefen wird.

Bischof Wiesemann folgt mit seiner Fastenpredigt auf Beiträge von Professor Dr. Norbert Lammert und Annette Schavan. Diese waren auf seine Einladung und die des Domkapitels hin nach Speyer gekommen, um im Dom zu predigen. Ziel der neu initiierten Fastenpredigten ist es, Impulse zu setzen, die zu jener Umkehr einladen, die das Ziel der Österlichen Bußzeit ist. Traditionsgemäß werden dazu auch Prediger und Predigerinnen von außerhalb eingeladen, die einen kritischen Blick auf Kirche und Gesellschaft werfen, um Änderungen anzustoßen. Die Predigtreihe im Dom stand unter dem gemeinsamen Oberthema: „Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst?“ (Psalm 8, 5). Damit wurde der Horizont von christlichem Menschenbild, Würde und Verantwortung des Menschen, Solidarität und der Verantwortung für Gesellschaft und Welt abgesteckt, zugleich blieb genügend Freiraum für je eigene Akzente der einzelnen Prediger.

Fastenpredigt: Lange Tradition

Fastenpredigten haben in der katholischen Kirche eine lange, bis in das 5. Jahrhundert zurückreichende Tradition. In früherer Zeit dienten sie auch der Vorbereitung der Taufbewerber auf den Empfang der Taufe in der Osternacht. Heute sollen sie, entsprechend der österlichen Bußzeit, den Glauben der Zuhörer intensivieren und sie dabei unterstützen.