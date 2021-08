FDP-Exkursion durch den Wald: Was hilft ihm wirklich?

Speyer. Die hiesige FDP-Direktkandidatin Bianca Hofmann und ihre Kollegin aus dem Westerwald, Jana Gräf, trafen sich mit interessierten Bürgern zu einem Waldspaziergang. Gräf ist im Bundesvorstand der Liberalen Frauen und setzt sich für die multifunktionale Forstwirtschaft und Innovationen in der Holzindustrie ein. „Die nachhaltige Nutzung unserer Wälder und insbesondere der Erhalt des Leistungspotenzials ist nicht nur für den Klimaschutz relevant, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland, sowie für die Schonung fremder Wälder und Ressourcen“, sagt Jana Gräf.

Sie selbst hat in eine Försterfamilie in fünfter Generation eingeheiratet und sieht die Forstwirtschaft und die Holzindustrie vor einer der größten Herausforderungen in ihrer mehr als 300-jährigen Geschichte. „Es kann nicht unser Ziel sein, zukünftig keine eigenen Ressourcen mehr zu haben und unseren Holzbedarf aus den Tropen zu decken. Wir dürfen unsere kranken Wälder nicht sich selbst überlassen.“ Auch Bianca Hofmann sieht die Lage unserer Wälder als dramatisch an: „Selbst unsere heimischen Laubbäume halten den klimatischen Bedingungen nicht mehr stand. Durch den Befall des Borkenkäfers müssen viele Waldregionen neu aufgeforstet werden. Die Kosten sind enorm und für viele Privatwaldbesitzer und Kommunen nicht alleine zu bewältigen.“

Gräf kritisiert die Waldaufkäufe des Nabu in den letzten Jahren. Diese Flächen sind der nachhaltigen Forstwirtschaft entnommen worden und führen zu vermehrten Stilllegungsflächen. „Für mich ist das Greenwashing der Bundesregierung! Doch damit wird die Rohstoffgewinnung unserer nachfolgenden Generationen gefährdet!“

Die vermehrte Stilllegung von Waldflächen ist in den Augen von Hofmann zu kurz gedacht. „Wir gefährden damit den Naherholungsfaktor Wald für unsere Bevölkerung, aber auch die Möglichkeit für klimaneutrales Bauen mit Holz.“ Auf Flächen, die nicht mehr bewirtschaftet werden, kann ein Waldspaziergang durch abgestorbene Bäume und herabfallende Äste gefährlich werden – dies hat eine Sperrung zur Folge. Ein gesunder Wald benötigt gemäßigte Bewirtschaftung. Das bilde auch den Grundstein für klimaneutrales Bauen.

