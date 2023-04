FDP kritisiert Postplatz-Pläne

Speyer. „Bereits das aus heiterem Himmel gekommene Vorpreschen der Speyerer Oberbürgermeisterin Seiler in Sachen Postplatz-Umgestaltung ist schlecht gedacht und gemacht“, schreibt die FDP in einer Pressemitteilung und kritisiert die Stadtverwaltung. Weder seien frühzeitig Beteiligte, wie Anwohner, Gewerbetreibende und Kommunalpoltiker mit einbezogen worden, noch sei das Projekt seitens der Verantwortlichen durchdacht. Es folge nun ein naives und fast schon egoistisches Vorgehen seitens der Stadtspitze, so die FDP.

Aus diesem Grunde fordert Fraktionsvorsitzender Mike Oehlmann vor der Beschlussfassung zum Verkehrsversuch um den Postplatz sowie dem nahtlosen Übergang zu einer Fußgängerzone Gilgenstraße, den persönlichen Austausch mit der Speyerer OB Stefanie Seiler.

Trotz aller Bedenken und Zweifel sei die FDP bereit, den Verkehrsversuch zu unterstützen, wenn ein Einlenken der Verwaltung stattfinde, am Ende des Versuches eine neue Abstimmung im Stadtrat über die künftige Verkehrsführung in der Gilgenstraße zu gewährleisten. Nur durch die Intervention seitens der FDP zu anderen Fraktionen im Gremium, verständigte man sich mehrheitlich in der Abschlusssitzung dann darauf, über die künftige Verkehrsführung nach Beendigung des Verkehrsversuches und der gewonnenen Daten neu abzustimmen. Die Hausaufgaben seitens der Verwaltung seien aber nicht gemacht worden, so die FDP. zg