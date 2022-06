Feierliche Prozession in den Dom

Speyer. Fronleichnam, das Hochfest des Leibes und Blutes Christi, wird am Donnerstag, 16. Juni, in Speyer gemeinsam mit allen Gemeinden und dem Dom gefeiert: Beginn ist um 9 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst in der Kirche St. Joseph in der Gilgenstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hauptzelebrant ist Dompfarrer Matthias Bender. Er vertritt Bischof Wiesemann, der wegen einer Infektion mit dem Coronavirus weiterhin in Quarantäne ist. Von St. Joseph aus folgt die Prozession durch die Gilgen- und Maximilianstraße zum Kaiser- und Mariendom. Dort wird eine Statio gehalten. Anschließend folgt der Einzug in den Dom, eine Ansprache von Domdekan Dr. Christoph Kohl sowie das feierliche „Te Deum“ und der eucharistische Segen zum Abschluss des Gottesdienstes.

Musikalisch gestalten der Mädchenchor, die Domsingknaben sowie die Dombläser den Gottesdienst und die Prozession mit. Auf dem Programm stehen unter anderem von Christian M. Heiß „Gloria und Sanctus“ aus der Missa „Pueri Cantores Treverensis“, von Christopher Tambling „Laudate Dominum“ sowie von David Evans „Be still for the presence of the Lord“. Die Orgel spielt dazu Domorganist Markus Eichenlaub.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fronleichnam Musik begleitet den Gottesdienst Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Dom Symbolische Prozession Mehr erfahren

Ins Ägidienhaus bei der Kirche St. Joseph wird nach der Messe und dem Abschluss am Dom zur Reunion eingeladen.

An Fronleichnam feiert die katholische Kirche in besonderer Weise die Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie. Als sichtbares Zeichen für diesen Glauben wird das eucharistische Brot, die Hostie, in einer Monstranz durch die Straßen getragen. Damit kommt zum Ausdruck, dass Jesus Christus in seiner Kirche anwesend und mit ihr als dem Volk Gottes unterwegs ist. Das Wort „Fronleichnam“ stammt aus dem Mittelhochdeutschen: „fron“ bedeutet „des Herren“, „lichnam“ bezeichnet den lebendigen Leib. In der heutigen Form entwickelte sich das Fronleichnamsfest zunächst in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Bistum Lüttich (heute Belgien), im Bayerischen und in Köln gab es in den 1270er Jahren erstmals Prozessionen zu diesem Fest. 1317 wurde das Fronleichnamsfest verbindlich für die gesamte katholische Weltkirche eingeführt. Das Fest wurde auf einen Donnerstag nach der Osterzeit gelegt, weil es an die Einsetzung der Eucharistie am Gründonnerstag erinnern soll. Fronleichnam ist ein veränderlicher Festtag und findet am zweiten Donnerstag nach Pfingsten statt. zg