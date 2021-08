Feiern gegen Ausgrenzung

Mannheim. Die Christopher Street Day (CSD)-Parade zieht am Samstag, 14. August, ab 14 Uhr ab dem Ehrenhof des Mannheimer Schlosses durch die Region. Oder besser fährt: Denn in diesem Jahr ist es eine Fahrraddemo. Die bunte Parade macht bei aller Feierei auch auf Missstände der Lebenssituation von LGBTIQ-Personen aufmerksam – also lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und queeren Menschen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorhandene Missstände wie Ausgrenzung weltweit, in Europa und in Deutschland will man angehen. Mit verschiedenen Mitteln. So hatte sich Mannheim vor kurzem als erste Stadt in Baden-Württemberg zum Freiheitsraum für LGBTIQ- Personen erklärt.

Was ist der Hintergrund dieser Ausrufung? Sie hängt zusammen mit einem Entschluss des EU-Parlaments. Auch dieses hat sich zum LGBTIQ-Freiheitsraum ausgerufen. Sie soll der Ausgrenzung und Verfolgung von LGBTIQ-Personen entgegenwirken. Besonders in Polen und Ungarn, beschreibt Sören Landmann, LSBTI-Beauftragter der Stadt.

Teilnehmende können sich bereits ab 12.30 zum Fahrradschmücken auf dem Ehrenhof treffen. Die Abschlusskundgebung beginnt dann um 16 Uhr wieder im Ehrenhof und wird begleitet von Musik- und Kulturauftritten und Redebeiträgen. Es besteht Maskenpflicht, die Abstandsregelung sowie ein Alkoholverbot gelten, heißt es weiter. see

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2