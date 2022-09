Ein einziges Werk steht auf dem Programm des nächsten Konzerts im Internationalen Orgelzyklus im Dom zu Speyer: Die Symphonie Nr. 1 in E-Dur von Hans Rott. Der Schweizer Organist Andreas Jetter bietet eine Orgelfassung des mit zahlreichen Besonderheiten gekennzeichneten Werkes am Samstag, 10. September, 19.30 Uhr, im Dom dar.

Dem 1858 in Wien geborenen österreichischen Komponisten und Organisten Hans Rott war kein friedliches Leben beschieden. Der erste Satz seiner Symphonie, den er 1878 bei einem Kompositionswettbewerb am Wiener Konservatorium einreichte, blieb ohne Auszeichnung. Johannes Brahms, der in der Prüfungskommission saß, soll sich über Rotts Erstling vernichtend geäußert haben. Gleichwohl absolvierte der angehende Komponist die Ausbildung mit Erfolg; Anton Bruckner soll große Stücke auf ihn gehalten haben. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich als Organist.

Im Zug Richtung Elsass bedrohte Rott einen Mitreisenden mit dem Revolver, als dieser sich eine Zigarre anzünden wollte, da er befürchtete, Brahms persönlich habe den Zug mit Dynamit beladen lassen. Rott kam in eine Psychiatrische Klinik, wo er 1884 mit 25 Jahren starb.

Das opulente Werk ist von Mahlerschen Ausmaßen geprägt; der Pianist und Organist Andreas Jetter hat die rund 300 Partitur-Seiten für Orgel bearbeitet. Er sagt: „Auf mich persönlich wirkt das Werk, das mit seinen vier Sätzen eine Spielzeit von knapp 70 Minuten hat, visionär, wie eine Art Fenster in eine andere Sphäre, eine Botschaft, die Rott in seinem kurzen Leben unbedingt in Töne geschrieben wissen wollte.“

Andreas Jetter ist seit 2010 Dommusikdirektor im schweizerischen Chur. 2013 wurde er zusätzlich als Kantor ans Münster in Radolfzell berufen. Vor dem Konzert gibt’s um 18.45 Uhr eine Einführung mit Jetter. Tickets für 12 Euro über Reservix. zg