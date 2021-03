Speyer. Auch nach einem Jahr Pandemie sind Reisen in die Partnerstädte und Partnerregionen der Stadt leider nach wie vor nicht möglich. Grund genug für die Freundeskreise der Partnerstädte nach dem Erfolg der Weihnachtsauflage erneut eine Überraschungstasche zusammenzustellen, die lokale Köstlichkeiten und landestypische Spezialitäten aus den sieben Partnerstädten direkt in die heimische Küche bringt. Darüber hinaus enthält die Tasche eine liebevoll gestaltete Broschüre mit Rezepten, die dazu einladen, das Fernweh kulinarisch zu stillen.

AdUnit urban-intext1

In der Tasche enthalten ist Kaffee aus Ruanda, Risottoreis aus Italien, ein Glas Rote Beete mit Meerrettich aus Polen, Tee aus China, Kichererbsen für original israelischen Hummus, Gebäck aus Frankreich und Spezialitäten aus Russland – kurzum: eine köstliche Osterfreude.

Die Ostertasche ist in limitierter Auflage ausschließlich bis Samstag, 27. März, jeweils von 14 bis 20 Uhr in der „WeinWunderBar“, Salzgasse 2, erhältlich. Die Einnahmen von 25 Euro pro Tasche gehen komplett an die Freundeskreise der Partnerstädte, heißt es in einer Mitteilung. zg