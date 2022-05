Festliches am Geburtstag

Speyer. Mit festlicher Musik zu Christi Himmelfahrt eröffnet der Förderkreis Palatina Klassik die Feier seines zehnjährigen Bestehens. Beim Jubiläumskonzert am Donnerstag, 26. Mai, in der Kirche St. Otto. Zur Aufführung gelangt das Programm, mit dem Palatina Klassik vor zehn Jahren an die Öffentlichkeit getreten ist mit Werken von Claudio Monteverdi, Giovanni Gabrieli und Johann Pachelbel, Felix Mendelssohn und Franz Schubert.

Beteiligt sind das Vokalensemble sowie das Brassensemble unter der Leitung und begleitet an der Orgel von Leo Kraemer. Eintrittskarten zu 18 Euro (12 Euro für Schüler und Studenten) gibt es über das Reservix-Ticketing-System, unter Telefon 06232/3 62 25 sowie an der Tageskasse. zg

