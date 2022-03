Festplatz zum Parken nutzen

Speyer. Die Stadtverwaltung informiert, dass anlässlich des Sommertagszuges am Sonntag, 27. März, von 13.30 bis 16 Uhr Maßnahmen zur Verkehrslenkung notwendig sind. Der Umzug stellt sich um 14 Uhr auf der Maximilianstraße zwischen Altpörtel und Galeria Kaufhof auf. Um 14.30 Uhr laufen die Teilnehmer über die Hauptstraße in Richtung Domplatz, Klipfelsau, Schillerweg und Rheinallee bis zur Domwiese.

Aufgrund der dadurch erforderlichen Straßensperrungen wird der Busverkehr der Linien 564 und 565 von 13.30 bis 16 Uhr umgeleitet. Die Haltestelle am Domplatz kann zwischen 14.30 und 15.30 Uhr nicht angefahren werden. Parkplatzsuchende erhalten über das Parkleitsystem Informationen – der Festplatz, der Bereich Naturfreundehaus, am Technik Museum, am Dom sowie am Bademaxx stehen zur Verfügung.

Schwerbehinderte mit Parkausweis können die direkt an der Umzugsstrecke liegenden Parkplätze am Dom und in der Großen Pfaffengasse nutzen. zg

