Feuer im Treppenraum des Kinder- und Jugendtheaters Speyer

Speyer. Ein Brand ist in der Nacht auf Samstag im Kinder- und Jugendtheater Speyer in der Kleinen Pfaffengasse ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilt, begrenzten sich durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr die Brand- und Rauchschäden auf den Entstehungsbereich des Brands. Die Ausbreitung des Feuers in angrenzende Bereiche konnte die Feuerwehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Kunst- und Kulturbetrieb werde durch den Brand nicht beeinträchtigt.

Zu Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr noch keine Angaben machen, da die polizeilichen Ermittlungen noch laufen.

Die Feuerwehr Speyer war mit 16 Rettungskräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.