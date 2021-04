Feuerwehr löscht Brand zwischen Wohnblöcken - 100 000 Euro Schaden

Speyer. Den Dehnfugenbrand in der Josef-Schmitt-Straße in Speyer vom späten Donnerstagabend hat die Feuerwehr am Freitag um 15 Uhr gelöscht. Wie die Stadt mitteilte, fährt die Wachabteilung in zweistündlichen Abständen zur Brandnachschau am Einsatzort vorbei. Wie die Feuerwehr Speyer in ihrer Pressemitteilung veröffentlichte, wurden die Beamten am Donnerstag um 23.20 Uhr alarmiert, da eine Dehnungsfuge zwischen zwei Wohnblöcken in der Josef-Schmitt-Straße in Speyer brannte. 30 Personen wurden evakuiert und zur weiteren Betreuung in einen gesonderten Bereich in der Stadthalle gebracht, sodass der Betrieb des dortigen Impfzentrums in keiner Weise beeinträchtigt wurde. Etwa 100 000 Euro Schaden ist dabei entstanden. Inzwischen konnte ein Teil der Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren, die restlichen Personen wurden bei Freunden oder Familienangehörigen untergebracht.

Eine Dehnungsfuge zwischen zwei Wohnblöcken hat gebrannt. © Feuerwehr Speyer