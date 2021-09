Feuerwehr probt bei Großübung Schreckenszenario in Speyer

Speyer. Die Industriestraße zwischen der Zufahrt von Grünzweig und Hartmann und der Rheinhäuser Fähre ist am Samstagmorgen komplett gesperrt: Massenkarambolage. Mehrere Fahrzeuge sind involviert. Die Feuerwehr muss löschen, retten, bergen. An diesem Tag läuft das unter den scharfen Augen von Beobachtern ab, doch zum Glück ist alles kein Ernstfall.

Lange waren Großübungen im öffentlichen Raum nicht möglich. Jetzt haben Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann die Gunst der Stunde genutzt und ein Szenario entwickelt, das es in sich hat. „Auf einer Strecke von zirka 400 Metern sind zehn Wracks verteilt, die die unterschiedlichsten Schadensbilder aufweisen“, erklärt Tremmel im Gespräch. Frontal aufgefahren, überschlagen, aufgeprallt, es ist alles vorhanden. Das gleiche gilt für die Verletzungsfolgen bei den Insassen. Die reichen von verwirrt über Blessuren bis schwer verletzt.

Über 20 Statisten hat die Feuerwehr dafür rekrutiert. Die Spannung steigt, als Stefan Serr die Zuordnung vornimmt. Der ehemalige Hauptbrandmeister und Wachführer der Speyerer Wehr ist Ausbilder bei Weber Rescue und unterstützt die Kollegen mit seinem profunden Wissen. „Ich brauch vier für fünf“, ruft er in die Runde. Was komisch klingt: Vier „Verletzte“ müssen in Unfallfahrzeug fünf. Zugeteilt worden sind die Platzierungen im Vorfeld. „Wer in die Sechs reingeht, hat halt jetzt ein Problem“, merkt Serr mit ironischem Seitenhieb an. Das Fahrzeug liegt auf dem Dach.

Verletzungsmuster erkennen

Was er von den Feuerwehrleuten erwartet, bringt Serr auf den Punkt: „Es geht darum, zunächst die verschiedenen Verletzungsmuster zu erkennen, die Leute anzusprechen, sich bereichsweise vorzuarbeiten und teilweise auch ohne Gerät ans Ziel zu kommen.“ Einfach aber effizient soll der Einsatz gestaltet werden. Um 10.09 Uhr kündigt sich das erste Feuerwehrfahrzeug mit Sirene an. Schnell verteilt sich der erste Trupp entlang der Strecke. Einer der ersten, die am weitesten laufen, ist Michael Hopp, Eymanns Amtsvorgänger. „Wie sieht’s bei Ihnen aus?“, spricht er zwei Personen in einem Unfallfahrzeug direkt an. „Blutende Wunde am Unterarm links bei der Dame“, ruft er den Kollegen der schnellen Einsatzgruppe Sanität zu.

Zeitgleich fängt eine Frau schräg gegenüber an, nach ihrer Mama zu schreien. Sie mimt die Rolle der verwirrten Verletzten perfekt. Dem Feuerwehrmann gelingt es, sie gen Sammelplatz zu führen. Der Brand in der Motorhaube eines Autos im vorderen Karambolagebereich ist derweil schon gelöscht. Der Pulverlöscher ist das einzige Gerät, das in den ersten 30 Minuten zum Einsatz kommt. Die Mannschaft setzt um, was Serr sich vorgestellt hat, mit kleinen Haken.

„Er bringt die Dame jetzt zur Sanität, aber seine ganze Ausstattung ist nicht mehr am Mann“, deutet er auf den an der Unfallstelle liegen gebliebenen Helm und weitere Gerätschaften. Eine Notiz in den Unterlagen erfolgt. Für Erheiterung sorgt „Mompfred Bockenauer von der Lachblatt Baracken Press“. Zusätzlich Druck aufbauen soll der „Medienvertreter“ bei den Einsatzkräften. Während die einen ihn mit Nachdruck zum Gehen auffordern und zur Seite schieben, findet Hopp deutliche Worte: „Wonn mer nochlaafschd, bin ich dich on de Boom.“ Das sitzt.

In Ausbildung einbeziehen

Bis zur Mittagszeit sind die Feuerwehrleute mit der Großübung beschäftigt. In der Feuerwache bereitet der Versorgungstrupp derweil die Stärkung vor. Die Manöverkritik bringt erste Erkenntnisse. Für Eymann steht fest: „Die wesentlichen Ziele sind erreicht worden.“ Besonderes Augenmerk habe auf dem Erkunden der Einsatzstelle gelegen, auf der Festlegung der Einsatzschwerpunkte und auf der Ordnung des Raums. Hinzugekommen sei die systematische, technische Rettung und die Versorgung der Verletzten. Natürlich gebe es noch Ansätze zur Verbesserung, hebt Eymann hervor. Die gewonnen Erkenntnisse sollen in die Ausbildung einbezogen werden.