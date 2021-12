Feuerwehr Speyer löscht Gebäudebrand

Speyer. Zu einem Gebäudebrand ist es am frühen Montagmorgen in Speyer gekommen, der ohne Verletzte ablief. Das teilte die Feuerwehr Speyer am Montagmorgen mit. Der Vorfall ereignete sich in der Alten Schwegenheimer Straße zwischen Polygon-Gelände und B39. Das Gebäude habe vollständig in Flammen gestanden.

Zur Brandbekämpfung waren drei Trupps unter Atemschutz mit je einem Strahlrohr eingesetzt. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, heißt es in der Pressemitteilung. Im Einsatz waren die Feuerwehr Speyer mit 35 Personen und zwölf Fahrzeugen, die SEG Speyer mit einem Rettungswagen zur Absicherung der eingesetzten Kräfte und anfangs der Rettungsdienst mit Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungswagen. Über Schadenshöhe und -ursache konnte die Feuerwehr am Morgen keine Angaben machen.