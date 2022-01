Filme und Musik streamen mit dem Büchereiausweis

Speyer. Sie dachten, wenn Sie nach guten Filmen und Musik im Netz suchen werden Sie nur bei den großen Adressen wie Netflix, Amazon, Disney oder Spotify fündig? Falsch gedacht: Neben digitalem und analogem Lesestoff halten Bibliotheken in Rheinland-Pfalz auch Streaming-Angebote bereit. Mit „Filmfriend“ und „Freegal Music“ können Bibliotheksnutzer mit einem gültigen Ausweis kostenlos Filme ansehen oder Musik hören. Mit der erweiterten digitalen Auswahl wollen die Bibliotheken neue Möglichkeiten der kulturellen Teilhabe für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen schaffen. Die Angebote werden vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) koordiniert und gefördert.

Bei „Filmfriend“ haben Interessenten unbeschränkten Zugang zu mehr als 3500 Filmen. Das Angebot der von der Firma Filmwerte aus Potsdam-Babelsberg entwickelten Plattform reicht von deutschen Klassikern über internationale Produktionen bis zu Kinderfilmen und Serien. Der Zugang ist über die Homepage der Bibliothek oder über www.filmfriend.de möglich. Notwendig sind lediglich die Ausweisnummer und das Passwort seines gültigen Bibliotheksausweises. Nutzen kann man das neue Angebot auf dem PC, Laptop oder Tablet, mit der Filmfriend-App auf dem Smartphone und auf dem heimischen Fernseher.

Per Nutzernummer einloggen

Mehr als 15 Millionen Songs und Musikvideos von über 40 000 Musiklabels weltweit sind in der Auswahl von „Freegal Music“ (www.freegalmusic.com), zu der die Bibliotheksnutzer ebenfalls kostenlosen und werbefreien Zugang haben. Wer das Angebot nutzen will, kann dies über den PC im Browser oder über die Freegal-App (in iTunes oder im Google Play Store zu finden) tun. Zum Einloggen werden nur die Nummer des gültigen Leseausweises und das Passwort benötigt. Pro Tag können drei Stunden Musik gestreamt werden. zg

Info: Weitere Informationen zu diesen und weiteren digitalen Angeboten gibt’s unter: s.rlp.de/digitale-verbuende

