Findet Tafiti den Schatz?

Speyer. Eine unterhaltsame Lesetheater-Vorstellung für Kinder ab vier Jahren gibt’s in der Speyerer Stadtbibliothek am Montag, 7. November, von 15.30 bis 16.30 Uhr mit „Tafiti und Ururururururopapas Goldschatz“ von Julia Böhme und Julia Ginsbach (erschienen im Loewe-Verlag).

Ein kleines Erdmännchen entdeckt einen versteckten Brief von seinem Ururururururopapa. Darin befindet sich eine echte Schatzkarte! Tafiti macht sich sofort mit seinem besten Freund – einem Pinselohrschwein – auf die Suche nach dem vergrabenen Goldschatz. Werden sie ihn wirklich finden? Ganz so einfach ist das nämlich nicht: Erdmännchen wohnen in der heißen Savanne im Süden Afrikas. Und dort sind sie nicht allein. Aber mehr wird jetzt noch nicht verraten.

Michael Hain schlüpft in atemberaubender Geschwindigkeit in neun verschiedene Rollen – die Kinder werden denken, dass ein ganzes Ensemble zu Gast ist. Die Veranstaltung findet in der Villa Ecarius statt, Eintritt 5 Euro, Vorverkauf in der Stadtbibliothek. zg