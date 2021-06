Flotte Biene für Kinder

Speyer. Zum zweiten Digitaltag am Freitag, 18. Juni, lädt die Stadtbibliothek Speyer zur Veranstaltung „Aufgepasst: Die Bee Bots kommen!“ ein. Der Bee Bot ist ein kinderfreundlicher Lernroboter in Form einer Biene (Englisch: bee). Er ermöglicht es bereits den kleinen Besuchern, erste Erfahrungen im Programmieren zu machen. Bei der Veranstaltung geht es darum, den Bee Bot sicher an sein Ziel zu bringen.

Die kostenlose Veranstaltung findet in der Stadtbibliothek statt und wird an diesem Tag insgesamt dreimal für jeweils eine halbe Stunde angeboten: von 15.30 bis 16, 16.15 bis 16.45 sowie 17 bis 17.30 Uhr. Pro Gruppe können vier Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren teilnehmen. Eine Anmeldung ist notwendig und kann per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de oder telefonisch unter der Nummer 06232/14 13 80 erfolgen.

Förderung im Vordergrund

Der Bee Bot ist ein kleiner Roboter für Kinder. © Stadtbibliothek

Der Digitaltag wird getragen von der Initiative „Digital für alle“, einem Bündnis von mehr als 25 Organisationenaus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand. Erklärtes Ziel ist die Förderung der digitalen Teilhabe. Alle Menschen in Deutschland sollen in die Lage versetzt werden, sich selbstbewusst und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen. Der Digitaltag fand erstmals 2020 statt. Vom lokalen Verein bis zum Bundespräsidenten waren verschiedenste Menschen bei über 1400 Aktionen dabei, heißt es abschließend in der Mitteilung der Stadt. zg