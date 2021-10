Speyer. Zu einem Vortrag zum Thema „Die letzten Christen – Flucht und Vertreibung aus dem Nahen Osten“ mit Dr. Andreas Knapp lädt das Forum Katholische Akademie am Montag, 8. November, von 19.30 bis 21 Uhr im Friedrich-Spee-Haus in Speyer ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Wiege des christlichen Abendlandes steht im Nahen Osten. Dort nahm das Christentum seinen Anfang. Bis in die Gegenwart hinein leben in Syrien und im Irak noch immer christliche Gemeinden, die aramäisch sprechen, die Muttersprache von Jesus. Doch diese Christen wurden seit Jahrhunderten diskriminiert und verfolgt.

In jüngster Zeit wurden viele von ihnen durch die Terrororganisation Islamischer Staat teils grausam vertrieben und in alle Welt zerstreut. Nun leben sie als Flüchtlinge auch in Mitteleuropa.

Knapp geht auf Spurensuche

Referent Dr. Andreas Knapp hat sich auf Spurensuche begeben und Flüchtlingslager im Irak besucht. Mit seinem Vortrag trägt er zum Verständnis über die Beweggründe der Menschen, die heute fliehen, bei. Der Referent ist Theologe und lebt im Orden der Kleinen Brüder vom Evangelium in Leipzig.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Forum Katholische Akademie wirken die Katholische Erwachsenenbildung Bistum Speyer, die Speyerer Pfarrei Pax Christi und das Heinrich-Pesch-Haus als Katholische Akademie Rhein-Neckar zusammen. is