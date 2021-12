Flüchtlinge auf ihrem Weg zu uns eng begleiten

Speyer. In vielen Regionen Deutschlands läuft seit 2018 das Programm „NesT. Neustart im Team“. Es geht um die humanitäre Aufnahme und Integration von geflüchteten Familien mit Schutzstatus, bei der Staat und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Die Evangelische Kirche der Pfalz und ihr Diakonisches Werk wollen zusätzlich zehn Personen, die sicher und legal nach Deutschland kommen, beim Start helfen. So hat es die Landessynode beschlossen. Christoph Picker, Leiter der Evangelischen Akademie, hatte diese Idee damals eingebracht. Zusammen mit Helmut Guggemos, dem Beauftragten für Migration, erklärt er im Interview, warum das Programm wichtig ist und ehrenamtliche Unterstützung braucht.

Wie funktioniert das Programm NesT in der Pfalz?

Wie funktioniert das NesT-Programm? „NesT. Neustart im Team“: Das Pilotprojekt ist ein bundesweites staatlich-gesellschaftliches Aufnahmeprogramm für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge. Demnach sollen bis zu 500 Flüchtlinge, die nicht in den Ländern bleiben können, in die sie zuerst geflohen sind, sicher nach Deutschland einreisen können. Die Geflüchteten erhalten eine Aufenthaltserlaubnis von zunächst drei Jahren – einschließlich des Anspruches auf Integrationsmaßnahmen, Zugang zum Arbeitsmarkt sowie Sozialleistungen. Ehrenamtliche Mentoren sollen die Menschen unterstützen. Die Auswahl der Flüchtlinge erfolgt nach den Schutzkriterien des Weltflüchtlingsrats (UNHCR). Bislang werden 84 Einreisende im Programm betreut, bis Ende 2021 sollen es 120 Personen sein. Resettlement von Geflüchteten: NesT ist eine Form des Resettlements. Das heißt, dass Flüchtlinge in einem sicheren Land auf Dauer neu angesiedelt werden und ein neues Leben aufbauen. Sie durchlaufen kein Asylverfahren. Die Bundesrepublik nimmt daran zwar seit 2013 teil, hat bisher über dieses Programm nur wenige hundert Menschen aufgenommen. zg

Christoph Picker: Es ist ein sogenanntes Community-Sponsorship-Programm, also ein staatliches Flüchtlingsprogramm, das zivilgesellschaftlich unterstützt wird, zum Beispiel von uns als Landeskirche. Es ist bundesweit unter maßgeblicher Beteiligung der Diakonie entstanden. Auch in der Pfalz ist das Diakonische Werk Kooperationspartner.

Helmut Guggemos: Die Diakonie unterstützt bei der Umsetzung, etwa mit den Fachberatungsstellen. Daneben suchen wir Ehrenamtliche, die sich als Mentoren für ein Jahr bereiterklären, die Geflüchteten bei Wohnungssuche, Sprachkurs, Kinderbetreuung oder beim Zugang zum Arbeitsmarkt zu unterstützen. Jeweils fünf Ehrenamtliche sollen sich in einer Mentorengruppe zusammenschließen. Zwei von ihnen sind Hauptmentoren, die an regelmäßigen Schulungen teilnehmen.

Denken Sie dabei an Menschen, die sich schon in Kirchengemeinden engagieren?

Guggemos: Es kann eine Verbindung zur Kirchengemeinde vor Ort geben, aber auch jemand vom Fußballverein, aus der Belegschaft eines Unternehmens oder einer Institution kann Mentorin oder Mentor sein.

Picker: Das Umfeld von Kirchengemeinden könnte gute Voraussetzungen bieten, um eine Mentorengruppe anzudocken. Viele aus dem kirchlichen Dunstkreis haben Erfahrungen mit Flüchtlingsarbeit, weil es ein christliches Uranliegen ist. Außerdem können Kirchengemeinden wichtige Orte der Inklusion sein: Im Kirchenchor oder in der evangelischen Kita gibt es Begegnung und Möglichkeiten, sich auszutauschen.

Sollte man als Mentor Erfahrung in Flüchtlingsarbeit mitbringen?

Guggemos: Die größere Chance sehe ich darin, dass wir neue Menschen finden. Diejenigen, die seit 2015 in der Flüchtlingsarbeit unterstützen, sind häufig ausgebrannt. NesT bietet die Chance, neue Menschen zu gewinnen.

Worum müssen sich die Ehrenamtlichen als Erstes kümmern?

Guggemos: Um alles gleichzeitig. Mentoren bringen sämtliche Kontakte ein, beispielsweise zu Kindergärten, Schulen, Behörden, Freizeitangeboten, aber auch zu therapeutischen und medizinischen Angeboten für traumatisierte oder körperlich gebrechliche Menschen. Es kommt darauf an, wo die zugewanderten Personen und Familien stehen, was sie mitbringen. Der Arbeitsmarkt ist interessant, wenn ausreichende Sprachkenntnisse – mittlerweile ist das Niveau B1 Voraussetzung – vorhanden sind. Wer frisch aus Äthiopien oder dem Libanon kommt, braucht als Erstes einen Sprachkurs. Die meisten Flüchtlinge haben eine hohe Motivation, sich zu integrieren. Denn nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben sie die Sicherheit, drei Jahre und länger in Deutschland ihr neues Zuhause aufbauen zu können. Ihr Status ist also in dieser Phase geklärt.

Picker: Das Thema Wohnungssuche ist ein kritisches Thema für die Ehrenamtlichen. Es müsste schon vor Ankunft der Menschen geregelt sein. In vielen Regionen ist es schwierig geworden, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Es ist eine Herausforderung für die Mentorengruppe. Zumindest finanziell werden die Ehrenamtlichen nicht belastet, die Landeskirche übernimmt die Wohnungsmieten.

Guggemos: Als eine der ersten Aufgaben könnte anstehen, die Familien im Grenzdurchgangslager Friedland bei Göttingen abzuholen. Danach geht es darum, Möbel zu organisieren, bei Behördengängen zu vermitteln und zu begleiten. Man sollte gut priorisieren können und Geduld haben, denn gerade traumatisierte Menschen brauchen Zeit.

Haben Sie Bedenken, genügend Ehrenamtliche für NesT zu finden?

Picker: Ehrlich gesagt, ja. Die Mentorinnen und Mentoren haben eine hohe Verantwortung in diesem ehrenamtlichen Engagement. Sie verpflichten sich ein Jahr lang dazu. Erfahrungen zeigen, dass projektbezogenes Engagement leichter angenommen wird. Die Ehrenamtlichen haben einen Rahmen, in dem sie sich bewegen können.

Guggemos: Sie werden durch die 14 Fachberatungsstellen vom Diakonie-Migrationsdienst begleitet und mit Schulungen unterstützt, zum Beispiel zum Thema Nähe und Distanz im Ehrenamt.

Picker: Man muss nach einem Jahr schauen, wie man emotional mit dem Engagement abschließen kann. Supervision ist dabei angedacht. Auf der anderen Seite: Ohne zivilgesellschaftliches Engagement geht es nicht. Bürgerinnen und Bürger müssen mit dem Staat gemeinsam überlegen, wie wir mit der Flüchtlingsaufnahme umgehen. Als Christ spüre ich die Verantwortung für die globale Not, auch wenn wir sie nicht überall lindern können.

Das heißt, Kirche ist in der Zivilgesellschaft gefragt: Welche Rolle spielen Christen dabei?

Picker: Ich bin der festen Überzeugung, dass uns das Unrecht als Christen nicht egal sein kann. Wir können uns in Europa nicht emotional abschotten! Ich habe Kontakte nach Italien und kenne die Situation des Sterbens im Mittelmeer. Die Fischer erzählen, wie sie nach Seenotfällen tagelang nur Leichen in ihren Netzen haben. Und auch die Geflüchteten, die es schaffen, sind traumatisiert und leben nach der Ankunft oft unter menschenfeindlichen Bedingungen. Was Menschen auf sich nehmen, ist echt erschütternd. Ich bin der festen politischen Überzeugung, dass wir das ändern und dafür sorgen müssen, dass Menschen, die dringend Schutz brauchen, legal und sicher nach Europa kommen. Dafür ist das NesT ein ganz kleines und sehr bescheidenes Programm – vielleicht ist es sogar armselig. Trotzdem haben wir gesagt, wir machen das! Trotzdem wollen wir dafür werben, weil das ein kleines Signal ist, dass die Menschen legale und sichere Zugangswege brauchen.

Guggemos: NesT ist ein Leuchtturmprojekt. Wir setzen damit als pfälzische Landeskirche ein Zeichen. Wir schauen nicht weg! Wir machen in dieser Gesellschaft wie bei der Seenotrettung auf die himmelschreiende Unrechtssysteme aufmerksam. Und zum Thema armselig: Wir können in der Bundesrepublik bis zu 220 000 Menschen pro Jahr über Resettlement-Programme sicher und legal aufnehmen. Doch 2020 wurden nur 122 000 Asylanträge gestellt: Das ist politisches Versagen!

Picker: Auch die Seenotrettung im Mittelmehr ist ein wichtiges Signal. Aber das Schiff holt die Leute nicht über sichere und legale Wege nach Europa, sondern rettet sie vor dem Sterben. Der NesT-Ansatz ist ein anderer: Wir wollen schutzbedürftigen Leute aus ihren aktuellen Zufluchtsländern bei uns aufnehmen und ihnen ein neues dauerhaftes Zuhause geben – das ist die Aufgabe.