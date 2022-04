Flugzeugteile-Börse wieder in Speyer

Speyer.. Wo werden heute noch historische Flugzeugteile angeboten? Diese Frage stellen sich zahlreiche Flugzeugenthusiasten in ganz Europa. Die Antwort darauf ist ganz einfach, denn bei der 48. Internationalen Flugzeugteile-Börse gibt es alles, was das Sammlerherz begehrt. Die Veranstaltung wird in direkter Nähe des Flugplatzes Speyer, im Hangar 10 des Technik Museum Speyer, ausgerichtet und öffnet ihre Türen am Samstag, 28. Mai 2022, von 8 bis 17 Uhr.

Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse zu 7 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen keinen Eintritt.

Infos zur 48. Internationalen Flugzeugteile-Börse gibt es bei Organisator Thomas Jülch unter thomas.juelch@juelch-gmbh.de oder mobil unter 0176/19065993 sowie auf der Homepage des Technik Museum Speyer unter www.technik-museum.de/flugzeugteile-boerse.

Zahlreiche Aussteller aus dem In- und Ausland zeigen an diesem Tag ihre seltenen Flugzeugteile, die sie verkaufen, tauschen oder über die sie einfach nur fachsimpeln. Die Besucher finden Instrumente und Propeller aus dem Ersten Weltkrieg, Jet-Helme aus den Siebzigern und vieles mehr. Ein großer Bestandteil der Börse sind Teile von sogenannten Warbirds, wie Messerschmitt Me 109 und Focke Wulf Fw 190. Aber auch Bücher, Zeichnungen, Fotos und historische Kleidung werden angeboten.

