Speyer. Jetzt kann die Schaufensterkunst im Zentrum der Stadt mithilfe eines informativen Flyers erwandert werden. Er liegt ab sofort kostenlos in einem Ständer vor der noch geschlossenen Tourist-Info in der Maximilianstraße 13 sowie in allen beteiligten Geschäften aus, die seit Montag, 8. März, wieder geöffnet haben. Mit der Herausgabe des Flyers hat das Kulturbüro dem großen Interesse von Geschäften und Künstlern an der Schaufensterkunst Rechnung getragen.

AdUnit urban-intext1

Wie äußert sich dieses Interesse? Es wurden bereits Bilder in einer nennenswerten Anzahl verkauft und die Zahl der teilnehmenden Geschäfte sowie einiger leer stehender Läden, die Kunstschaffenden in ihren Schaufenstern eine Plattform bieten, hat sich auf 34 erhöht.

Kaufhof macht auch mit

Mit von der Partie ist mittlerweile auch die Galeria Kaufhof, wo der Künstler Gerhard Fuchs mehrere Exponate in den zur Heydenreichstraße gelegenen Schaufenstern präsentiert. Der Flyer enthält eine numerisch geordnete Liste mit allen teilnehmenden Läden und Speyerer Künstlern – einschließlich ihrer Kontaktadressen, falls jemand ein Bild erwerben möchte.

Mehr zum Thema Kultur-Support Zwischen Talk und heißer Mucke Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schaufensterkunst Corona-Kunstplan in Speyer ist in Arbeit Mehr erfahren Kultur.Support Gemälde im Schaufenster Mehr erfahren

Die Nummerierung wurde zudem in einen Stadtplan übernommen, was die Orientierung beim Flanieren auf dem Kunstwanderweg wesentlich erleichtert. Geschäfte und Künstler, die sich noch an der Aktion beteiligen möchten, können dem Kulturbüro ihr Interesse unter Telefon 06232/14 22 50 oder per E-Mail bekunden.

AdUnit urban-intext2

Weitere Infos hier.