Fotokunst mit sehr viel Tiefgang

Speyer. Was personelle Veränderungen und Öffnungszeiten anbelangt, geht der Künstlerbund Speyer neue Wege. Erste Veränderungen in der Führung haben bereits stattgefunden, weitere sollen bei der Mitgliederversammlung im November folgen. Neu sind auch die Öffnungszeiten. Waren Werke bei bisherigen Ausstellungen lediglich an Samstagen und Sonntagen zu sehen, wird das Künstlerhaus in der Großen Sämergasse 1 a bei künftigen Präsentationen jeweils donnerstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erster Nutznießer dieser Neuregelung ist Initiator Joachim Pfaffmann, dessen anspruchsvolle Werkschau „Transzendenzen“ vom 14. bis 30. April gezeigt wird. Vernissage ist am Freitag, 14. April, 19 Uhr. Nach Begrüßung der Gäste durch den Vorsitzenden Reinhard Ader führt Pfaffmanns Künstlerkollege Christoph Anschütz in die Fotokunst-Ausstellung ein. Den musikalischen Part der Eröffnungsveranstaltung bestreitet Jazzmusiker Lömsch Lehmann.

Ein zentraler Aspekt in Pfaffmanns künstlerischem Schaffen ist der Mensch, den er im Zusammenspiel mit den Werktiteln in einen poetischen oder surrealen Kontext versetzt. Pfaffmanns zielführende Ausdrucksformen gelten der Ergründung tiefliegender Emotionen sowie ihrer Verortung in einer traumartigen, oft unverständlichen Welt und der daraus resultierenden Vereinsamung. Auf der Suche nach dem Sinn und Selbst entstehen durch Rekombination und digitale Verfremdung neue Gebilde oder Wesen, die zwar einer surrealen Welt zu entstammen scheinen, aber nach Meinung des Künstlers schon lange tief in uns selbst existieren.

Mehr zum Thema Bilanz der Sonderschau "Künstlerpaare": Ausstellung in Speyer ein voller Erfolg Mehr erfahren Pforzheim Antike Metropole Pergamon im Gasometer Mehr erfahren

Sozusagen als Gegenentwurf zur digitalen Hypertransparenz und einer einhergehenden Flut beliebiger, austauschbarer virtueller Bilder, plädiert er ausdrucksstark für die Rückkehr der Transzendenz und Poetik.

Gegenständlich ist eine aus drei Bildern bestehende Kleinserie in kontrastreichem Schwarzweiß einzuordnen. „Aufrecht durch den Gegenwind“ lautet der Titel der Fotoarbeiten, auf denen eine Tänzerin heftigem Gegenwind ausgesetzt ist und nach Pfaffmanns Intention den Unwägbarkeiten des Alltags trotzt.

Eine weitere Kleinserie, in der Pfaffmann den Übergang der Körperlichkeit in Form eines Porträts zu körperlosen Fantasiegebilden thematisiert, kommt dem klassischen Ansatz der Rekombination näher. Ähnliches passiert in der vierteiligen Serie „Minotaurus“. In den Fotodrucken auf Forex als Trägermaterial verschwimmen einzelne Körperteile, wechseln in die zelluläre Ebene. Was wie beim Blick durch ein Mikroskop interessante und interpretierbare Details offenbart.

Mehrere Phasen einer „Transformation“ sind in drei extrem ausdrucksstarken Fotodrucken dargestellt. Der Wandel von der Prostituierten über die Schwangerschaft derselben bis zur fürsorglichen und der Prostitution abgeschworenen Mutter lässt sich an Körperhaltung und Mimik nachvollziehen.

Das kleine Herz in Händen

Politisch wird es im Bild „Wie klein dein kaltes Herzlein war“. Auf dem 60 mal 40 Zentimeter großen Foto-druck auf Leinwand hält eine nackte Frau ein kleines Herz in Händen. Gleich daneben hat der Künstler ein Foto des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Trauerflor platziert. Die Botschaft scheint klar: Das Herz in der Hand der Frau symbolisiert die Herzlosigkeit Putins.

Auf den US-amerikanischen Fotografen, Maler und Objektkünstler Man Ray (1890-1976) geht die 2022 entstandene Fotoarbeit „The return of Marquise Casati“ zurück. Man Ray, der zu den bedeutendsten Künstlern des Dadaismus und Surrealismus zählte, hatte die exzentrische Marquise 1922 in Paris abgelichtet. Die Unschärfe des verwackelten Porträts, das sie mit eigenwilligen Augenpaaren zeigt, nahm Pfaffmann 100 Jahre später zum Anlass, mit einer Belichtungszeit von vier Sekunden und dem sich drehenden Modell einen ähnlichen Effekt mit zwei Gesichtern zu erzielen. Insgesamt 50 Werke sind zu sehen.

1968 in Speyer geboren, lebte Pfaffmann zeitweise in Kairo, Oslo und Bern. Er ist geprüfter Fotodesigner, Visual-Art-Künstler und Autor. Derzeit absolviert er ein Aufbaustudium Kulturmanagement in Neuss. Seit 2018 macht er Ausstellungen.