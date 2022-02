Fragenkatalog zur Sperrung

Speyer. Die Vorstandsmitglieder der CDU Speyer-Ost, die zugleich Mitglieder des Verkehrsausschusses der Stadt Speyer sind, haben 22 Fragen zu einer möglichen dauerhaften Sperrung von Gilgen- und Bahnhofstraße im Bereich des Postplatzes bei der Stadtverwaltung eingereicht.

„Für ein Vorhaben dieser Tragweite benötigen wir eine ganzheitliche Diskussion der Fakten und aller daraus resultierenden Konsequenzen“, begründet Axel S. Sonntag, stellvertretender Vorsitzender der CDU Speyer-Ost. „Flaniermeilen sind sexy, aber dafür die einzige Pkw-Durchquerung der Stadt dichtzumachen, erhöht in Summe den CO2-Ausstoß nur. Wer glaubt, dass das Gros der Anwohner aus der Landauer Straße zum Einkaufen in die Auestraße über die B9 fährt oder per Lastenfahrrad Getränkekisten quer durch die Stadt balanciert, verkennt die Realität.“

Der Verkehrsausschuss kommt am Mittwoch, 2. März, zusammen. Zu diesem Termin wünschen sich die Vorstandsmitglieder der CDU Speyer-Ost die öffentliche Beantwortung dieser Fragen. Der Verkehrsausschuss wird dann über das geplante Vorhaben eine Empfehlung für den Stadtrat aussprechen.

Der Stadtrat entscheidet am 10. März, ob diese Durchquerung der Stadt dauerhaft gesperrt werden soll.