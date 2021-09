Frau bei Verkehrsunfall auf B39 tödlich verletzt

Speyer. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es um kurz nach 7 Uhr auf der B 39 gekommen. Dabei wurde eine Frau tödlich verletzt. Aus noch bislang ungeklärter Ursache geriet ein Pkw, in dem sich die 53-Jährige als Beifahrerin befand, in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Klein-Lkw. Die beiden Fahrer wurden nach aktuellen Erkenntnissen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, wie die Feuerwehr Speyer mitteilte.



Durch die Feuerwehr wurde bei den insgesamt vier am Unfall beteiligten Menschen Erste Hilfe geleistet, der Brandschutz sichergestellt und Verkehrssicherungsmaßnahmen vorgenommen. Auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut und der Bodenaustausch des durch Öl verunreinigten Grünstreifens an die zuständige Stelle gemeldet.

Um die Rettungsmaßnahmen durchführen zu können, musste die B 39 zwischen den Zubringern Paul-Egell-Straße und Landauer Straße bis etwa 12.15 Uhr voll gesperrt werden. Die Gesamtschadenshöhe schätzt Polizei auf rund 22.000 Euro. Um die Unfallursache zu klären wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.