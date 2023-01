Frau in Speyer von Auto angefahren und schwer verletzt - Fahrer flüchtet

Speyer. Eine 34-Jährige ist in Speyer von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der bislang unbekannte Fahrer ließ die Fußgängerin liegen und fuhr weiter, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor war die Frau den Angaben zufolge in der Nacht zu Donnerstag, zwischen 0.30 Uhr und 1.15 Uhr, in der Altstadt im Bereich der Steinmetzergasse unterwegs, als es zum Aufprall mit dem Wagen kam. Zu dem Auto und seinem Fahrer lagen zunächst keine Hinweise vor, wie es weiter hieß. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise unter Telefon 06232/1370.

