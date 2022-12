Freudiges Wiedersehen und neue Gesichter

Speyer. Manfred Fahrner ist der „Neue“ an der Spitze des Freundeskreises Speyer-Chartres. Vor gut vier Wochen ist er in diese Position gehoben worden. Sein erster Einsatz in offizieller Mission war direkt einer fürs Herz. „Das ist der Neustart nach der Corona-Pandemie“, sagt Fahrner und klingt erleichtert. Nach der unfreiwilligen Pause in den vergangenen zwei Jahren haben die Mitstreiter des Freundeskreises sowie die Gäste aus der französischen Partnerstadt Chartres sich wieder in Teilen des Historischen Rathauses einrichten können.

„Der Brandschutz wurde zwar verschärft und die Vorgaben sind andere, aber wir sind froh, überhaupt wieder hier zu sein“, versichert Fahrner. Den Samstag teilten sich die Chartrainer noch mit Vertretern des neu gegründeten Freundeskreises Speyer-Chichester. Für die Verbindung war wie berichtet am Donnerstag die Partnerschaftsurkunde bei einer feierlichen Zeremonie im Historischen Ratssaal unterzeichnet worden.

„Sie haben ad hoc was auf die Beine gestellt und sich am Samstag präsentiert“, sagt Fahrner. Auf das bewährte Angebot zurückgreifen können die Zugehörigen des eigenen Freundeskreises und im Besonderen die Gäste aus Chartres. „Sie sind mit ihrem bekannten Sortiment vertreten“, lässt der Vorsitzende wissen.

Stammgäste decken sich ein

Konkret heißt das für die Besucher des Weihnachtsmarkts der Partnerstadt, dass sie sich mit Käse, Terrinen, Konfitüren und Honig eindecken können. Die Chance wird auch gerne genutzt. „Gestern war schon einiges los“, berichtet Fahrner am Sonntagmittag und fügt an: „Wir haben viele Stammgäste, die sich gefreut haben, endlich wieder einen echten französischen Käse bei uns kaufen zu können.“

Um die Versorgung mit Wein und Sekt kümmern sich derweil die Speyerer. Die Zeit für einen leckeren Tropfen an der „Bar“ nehmen sich viele gerne. Gute Gespräche sind willkommen, nachdem diese in der jüngeren Vergangenheit meist nur aus der Distanz möglich waren.

„Sehr viele persönliche Kontakte sind während der Pandemie gepflegt worden. Aber auch innerhalb der Vorstände gab es einen regen Austausch“, erzählt Fahrner. Zurückgezogen habe sich keiner innerhalb des Freundeskreises durch die Corona-Krise. „Die, die seit Jahren dabei sind, blieben treu“, freut sich der Sprecher. Allerdings gibt er in dem Zusammenhang zu bedenken, dass es notwendig ist, für die Freundschaft zu werben. „Unser Freundeskreis ist mit 63 Jahren der älteste. Entsprechend leiden auch wir unter der Überalterung der Mitglieder und sind froh um jüngere Menschen, die beim Anpacken helfen“, unterstreicht der Vorsitzende.

Optimistisch ist Fahrner, was die Partnerschaften an sich angeht. „Ich glaube, die neue Verbindung nach Chichester hat dem Ganzen Rückenwind gegeben“, meint er. Nicht zuletzt die Tatsache, dass Speyer und Chichester beide Verbindungen nach Chartres und Ravenna haben, sieht Fahrner positiv. „Das ist wie ein vierblättriges Kleeblatt“, sagt er.

Bürgerreise nach Frankreich

Er selbst freut sich auf die Aufgaben, die noch vor ihm liegen. Mit 16 Jahren hat Fahrner erstmals einen Austausch mit Frankreich in seiner Heimatstadt Tübingen erlebt. Beruflich hatte er 20 Jahre lang viel mit Frankreich zu tun: „Der Umgang mit den Leuten und der Fremdsprache machen mir Spaß“. Im kommenden Jahr ist eine Bürgerreise nach Chartres über Himmelfahrt geplant. Am 13. Januar organisieren die Freundeskreise Chartres und Gnesen den Empfang für alle Speyerer Freundeskreise im Historischen Ratssaal.