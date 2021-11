Freunde halten in der Not zusammen

Speyer/Mayschoß. Hubertus Kunz ist glücklich. Mal für einen Tag die zerstörte Heimat an der Ahr hinter sich lassen, sich mit neuen Freunden in Speyer treffen und zusammen essen gehen. Und dabei tun sie alle dann noch etwas Gutes: Ein Scheck über 20 000 Euro kann er mit in seine Gemeinde nehmen, in der die Flutkatastrophe ganze Häuser weggerissen hat. Das Geld soll in den Ausbau der beiden einzigen Kindergärten fließen, die der Gemeinde im Ahrtal geblieben sind. Sie werden noch stärker gegen Hochwasser gesichert und mit einem Hort ausgestattet, damit wieder alle Kinder einen Betreuungsplatz haben.

Die Spendenaktion hat der DGB-Ortsverein angeschoben. Wie schon vor Jahren bei der Flut an Oder und Elbe war für den Vorsitzenden Axel Elfert schnell klar, da muss geholfen werden. Die Speyerer Feuerwehr hatte in den ersten Wochen in Mayschoß beim Aufräumen geholfen und die Kontakte geknüpft. Der Zielort war damit klar. Jetzt musste nur noch das Geld her. Mit einem Aufruf an die Betriebsräte der größeren Firmen in Speyer ging die Sammlung los, die Mitarbeiter gaben größere und kleinere Beträge, ganz wie sie es wollten und konnten. Zusammen kamen in kürzester Zeit 10 000 Euro.

Den Betrag hat jetzt die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz verdoppelt, weil der Vorstand von der Aktion begeistert war und sich beteiligen wollte. Betriebsratsvorsitzende Martina Fischer war deshalb auch bei der Spendenübergabe vor Ort. Der DGB-Vorsitzende Axel Elfert und sein Stellvertreter Michael Hemmerich bedankten sich bei der Bank und überreichten den Scheck an Hubertus Kunz. „Wir können jetzt schnell die Erweiterung des Kindergartens angehen, um den berufstätigen Eltern wieder Planungssicherheit zu geben“, sagt Kunz und betonte die große Verbundenheit der Mayschoßer mit den Speyerern, die so toll angepackt hatten und jetzt noch eine Spende hinterherschickten.

Tag null in seinem Leben

Der 71-jährige Hubertus Kunz, von Beruf Religionslehrer, ist ein gestandener Politiker, der seit über 49 Jahren aktiv engagiert ist – auch jahrelang als Ortsbürgermeister der Gemeinde. Er selbst hat durch das Hochwasser sein Haus verloren und auf dem Dach seines überfluteten Anwesens stundenlang auf Rettung gewartet. Das war nach seinen eigenen Schilderungen Tag null in seinem Leben. Er kann sich nur noch daran erinnern, dass er bei seinem ersten Rundgang durch sein zerstörtes Haus und durch Mayschoß nicht mehr reden konnte.

Auch die bekannte und sehr beliebte Winzergenossenschaft wurde zu 100 Prozent geflutet – die Räumlichkeiten wurden wie viele andere Häuser, Brücken und Straßen in Mayschoß vollständig zerstört. Trotz dieser Schicksalsschläge sagt er: „Die Todesangst hat mich nicht erschüttert, sondern es hat mir ungeahnte Kraft gegeben, die ich nutze, um Mayschoß wieder in eine Zukunft zu führen. Vertrauen ist jetzt die einzige Währung, die bei uns zählt.“

Und natürlich, dass man sich auf Freunde wie in Speyer verlassen kann.